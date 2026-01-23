РФ использовала ракету 48Н6Е2, предназначенную для зарубежных заказчиков

Использование ракет, изначально предназначенных для зарубежных заказчиков, стало тревожным сигналом для международных партнеров РФ. Речь идет о зенитной ракете 48Н6Е2, которая ранее никогда не фиксировалась в боевом применении внутри Украины.

Экспортная ракета вместо штатной

Среди обломков впервые была точно установлена зенитная ракета 48Н6Е2, применяемая в составе С-300ПМУ2 "Фаворит" и С-400. До этого момента фактов использования экспортных версий подобных ракет зафиксировано не было.

Почему это именно 48Н6Е2

На сохранившихся фрагментах ракеты обнаружены шильдики и серийные номера. Буква "Е" в индексе прямо указывает на экспортное назначение изделия. При этом параметры 48Н6Е2 полностью совпадают с версией 48Н6М, включая заявленную дальность поражения до 200 км.

Не новая угроза, а симптом дефицита

Применение экспортной ракеты не создает дополнительных военных рисков. Однако сам факт ее использования свидетельствует о нехватке штатных боеприпасов и ставит под сомнение способность РФ выполнять действующие экспортные контракты.

Кто мог остаться без ракет

48Н6Е2 могла быть произведена исключительно для иностранных заказчиков. Системы С-300ПМУ2 поставлялись Азербайджану, Алжиру, Ирану, Китаю и Сирии, а С-400 — Алжиру, Беларуси, Индии, Китаю и Турции.

На сегодняшний день в стадии исполнения остается только контракт с Индией, которая с 2018 года ожидала поставку пяти полковых комплектов С-400, но получила лишь три.

После операции "Синдур" весной 2025 года и масштабного противостояния с Пакистаном именно Индия остается единственным оператором российских ЗРК, остро нуждающимся в пополнении ракетных запасов.

При этом нельзя полностью исключать и другие направления, включая Иран, чьи системы ПВО оказались под серьезным вопросом после ударов Израиля летом 2025 года.