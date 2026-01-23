РФ использовала ракету 48Н6Е2, предназначенную для зарубежных заказчиков

Впервые за все время войны среди обломков ракет, которыми Россия наносила удары по Украине, была идентифицирована экспортная версия зенитной ракеты для систем С-300 и С-400.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DEFENSE EXPRESS.
Использование ракет, изначально предназначенных для зарубежных заказчиков, стало тревожным сигналом для международных партнеров РФ. Речь идет о зенитной ракете 48Н6Е2, которая ранее никогда не фиксировалась в боевом применении внутри Украины.
Среди обломков впервые была точно установлена зенитная ракета 48Н6Е2, применяемая в составе С-300ПМУ2 "Фаворит" и С-400. До этого момента фактов использования экспортных версий подобных ракет зафиксировано не было.
На сохранившихся фрагментах ракеты обнаружены шильдики и серийные номера. Буква "Е" в индексе прямо указывает на экспортное назначение изделия. При этом параметры 48Н6Е2 полностью совпадают с версией 48Н6М, включая заявленную дальность поражения до 200 км.
Применение экспортной ракеты не создает дополнительных военных рисков. Однако сам факт ее использования свидетельствует о нехватке штатных боеприпасов и ставит под сомнение способность РФ выполнять действующие экспортные контракты.
48Н6Е2 могла быть произведена исключительно для иностранных заказчиков. Системы С-300ПМУ2 поставлялись Азербайджану, Алжиру, Ирану, Китаю и Сирии, а С-400 — Алжиру, Беларуси, Индии, Китаю и Турции.
На сегодняшний день в стадии исполнения остается только контракт с Индией, которая с 2018 года ожидала поставку пяти полковых комплектов С-400, но получила лишь три.
После операции "Синдур" весной 2025 года и масштабного противостояния с Пакистаном именно Индия остается единственным оператором российских ЗРК, остро нуждающимся в пополнении ракетных запасов.
При этом нельзя полностью исключать и другие направления, включая Иран, чьи системы ПВО оказались под серьезным вопросом после ударов Израиля летом 2025 года.
Напоминаем, что во время ночной атаки 20 января Россия, по предварительным оценкам, могла впервые задействовать против Украины учебные ракеты РМ-48У, которые, по версии западных медиа, используются как вспомогательный инструмент для перегрузки и истощения украинской системы противовоздушной обороны.
Отметим, что компания Destinus презентовала крылатую ракету Ruta Block 2 — модернизированную версию предыдущей модели, которая получила существенно улучшенные тактико-технические характеристики и рассматривается как полноценное средство боевого применения против российских войск.