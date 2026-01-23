РФ використовувала ракету 48Н6Е2, призначену для зарубіжних замовників

Уперше за весь час війни серед уламків ракет, якими Росія завдавала ударів по Україні, було ідентифіковано експортну версію зенітної ракети для систем С-300 і С-400.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію DEFENSE EXPRESS .

Використання ракет, спочатку призначених для зарубіжних замовників, стало тривожним сигналом для міжнародних партнерів РФ. Йдеться про зенітну ракету 48Н6Е2, яка раніше ніколи не фіксувалася в бойовому застосуванні всередині України.

Експортна ракета замість штатної

Серед уламків уперше було точно встановлено зенітну ракету 48Н6Е2, що застосовується у складі С-300ПМУ2 "Фаворит" і С-400. До цього моменту фактів використання експортних версій подібних ракет зафіксовано не було.

Чому це саме 48Н6Е2

На збережених фрагментах ракети виявлено шильдики і серійні номери. Буква "Е" в індексі прямо вказує на експортне призначення виробу. При цьому параметри 48Н6Е2 повністю збігаються з версією 48Н6М, включно із заявленою дальністю ураження до 200 км.

Не нова загроза, а симптом дефіциту

Застосування експортної ракети не створює додаткових військових ризиків. Однак сам факт її використання свідчить про брак штатних боєприпасів і ставить під сумнів здатність РФ виконувати чинні експортні контракти.

Хто міг залишитися без ракет

48Н6Е2 могла бути вироблена виключно для іноземних замовників. Системи С-300ПМУ2 постачали Азербайджану, Алжиру, Ірану, Китаю та Сирії, а С-400 - Алжиру, Білорусі, Індії, Китаю та Туреччині.

На сьогоднішній день у стадії виконання залишається тільки контракт з Індією, яка з 2018 року очікувала поставку п'яти полкових комплектів С-400, але отримала лише три.

Після операції "Сіндур" навесні 2025 року і масштабного протистояння з Пакистаном саме Індія залишається єдиним оператором російських ЗРК, який гостро потребує поповнення ракетних запасів.

Водночас не можна повністю виключати й інші напрямки, включно з Іраном, чиї системи ППО опинилися під серйозним питанням після ударів Ізраїлю влітку 2025 року.