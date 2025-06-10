РФ використовує шрапнель у бойовій частині "Шахедів" для масового ураження, - Ігнат

Нагадаємо, ми писали, що російські далекобійні безпілотники Shahed-136 тепер оснащують новими бойовими частинами вагою 90 кг - як власного виробництва, так і іранського походження.

Крім того, кількість жертв нічної атаки РФ на Одесу збільшилась до двох людей. У ніч на 10 червня загарбники масовано атакували місто ударними безпілотниками.

У ніч проти 10 червня російські війська вкотре атакували Київську область ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено десятки приватних будинків, автомобілів, ангарів, а також постраждала одна людина.

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