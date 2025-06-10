РФ використовує шрапнель у бойовій частині "Шахедів" для масового ураження, - Ігнат

Російські безпілотники типу "Шахед" оснащені шрапнельною бойовою частиною, яка спрямована на максимальне ураження живої сили і техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на заяву начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
Ігнат пояснив, що бойова частина дронів може бути термобаричною, осколково-фугасною або містити шрапнель.
Така зброя поширює елементи ураження на великій площі, що становить смертельну загрозу не лише для техніки, а й для мирних жителів.
"Тому, власне, при таких атаках усі служби закликають громадян не перебувати біля вікон чи на вулиці, тому що з такою бойовою частиною розльоту тих елементів це становить смертельну загрозу для життя громадян", - наголосив Ігнат.
Цей тип зброї свідчить про готовність Росії завдавати ударів із високою руйнівною силою
Нагадаємо, ми писали, що російські далекобійні безпілотники Shahed-136 тепер оснащують новими бойовими частинами вагою 90 кг - як власного виробництва, так і іранського походження.
Крім того, кількість жертв нічної атаки РФ на Одесу збільшилась до двох людей. У ніч на 10 червня загарбники масовано атакували місто ударними безпілотниками.
У ніч проти 10 червня російські війська вкотре атакували Київську область ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено десятки приватних будинків, автомобілів, ангарів, а також постраждала одна людина.
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