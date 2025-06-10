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РФ использует шрапнель в боевой части "Шахедов" для массового поражения, - Игнат

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские беспилотники типа "Шахед" оснащены шрапнельной боевой частью, которая направлена на максимальное поражение живой силы и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на заявление начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Игнат пояснил, что боевая часть дронов может быть термобарической, осколочно-фугасной или содержать шрапнель.

Такое оружие распространяет элементы поражения на большой площади, что представляет смертельную угрозу не только для техники, но и для мирных жителей.

"Поэтому, собственно, при таких атаках все службы призывают граждан не находиться у окон или на улице, потому что с такой боевой частью разлета тех элементов это представляет смертельную угрозу для жизни граждан", - подчеркнул Игнат.

Этот тип оружия свидетельствует о готовности России наносить удары с высокой разрушительной силой

Напомним, мы писали, что российские дальнобойные беспилотники Shahed-136 теперь оснащают новыми боевыми частями весом 90 кг - как собственного производства, так и иранского происхождения.

Кроме того, количество жертв ночной атаки РФ на Одессу увеличилось до двух человек. В ночь на 10 июня захватчики массированно атаковали город ударными беспилотниками.

В ночь на 10 июня российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки повреждены десятки частных домов, автомобилей, ангаров, а также пострадал один человек.

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