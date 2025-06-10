РФ використовує шрапнель у бойовій частині "Шахедів" для масового ураження, - Ігнат

Російські безпілотники типу "Шахед" оснащені шрапнельною бойовою частиною, яка спрямована на максимальне ураження живої сили і техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на заяву начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Ігнат пояснив, що бойова частина дронів може бути термобаричною, осколково-фугасною або містити шрапнель. Така зброя поширює елементи ураження на великій площі, що становить смертельну загрозу не лише для техніки, а й для мирних жителів. "Тому, власне, при таких атаках усі служби закликають громадян не перебувати біля вікон чи на вулиці, тому що з такою бойовою частиною розльоту тих елементів це становить смертельну загрозу для життя громадян", - наголосив Ігнат. Цей тип зброї свідчить про готовність Росії завдавати ударів із високою руйнівною силою