ua en ru
Вт, 10 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ использует шрапнель в боевой части "Шахедов" для массового поражения, - Игнат

Вторник 10 июня 2025 13:36
UA EN RU
РФ использует шрапнель в боевой части "Шахедов" для массового поражения, - Игнат Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские беспилотники типа "Шахед" оснащены шрапнельной боевой частью, которая направлена на максимальное поражение живой силы и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на заявление начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Игнат пояснил, что боевая часть дронов может быть термобарической, осколочно-фугасной или содержать шрапнель.

Такое оружие распространяет элементы поражения на большой площади, что представляет смертельную угрозу не только для техники, но и для мирных жителей.

"Поэтому, собственно, при таких атаках все службы призывают граждан не находиться у окон или на улице, потому что с такой боевой частью разлета тех элементов это представляет смертельную угрозу для жизни граждан", - подчеркнул Игнат.

Этот тип оружия свидетельствует о готовности России наносить удары с высокой разрушительной силой

Напомним, мы писали, что российские дальнобойные беспилотники Shahed-136 теперь оснащают новыми боевыми частями весом 90 кг - как собственного производства, так и иранского происхождения.

Кроме того, количество жертв ночной атаки РФ на Одессу увеличилось до двух человек. В ночь на 10 июня захватчики массированно атаковали город ударными беспилотниками.

В ночь на 10 июня российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки повреждены десятки частных домов, автомобилей, ангаров, а также пострадал один человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Киев в дыму, пожары тушит вертолет: репортаж РБК-Украина после массированного налета дронов
Киев в дыму, пожары тушит вертолет: репортаж РБК-Украина после массированного налета дронов
DAILY
За границу выезжают не только 17-летние парни, но и девушки: интервью с образовательным омбудсменом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина За границу выезжают не только 17-летние парни, но и девушки: интервью с образовательным омбудсменом