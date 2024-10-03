РФ використовує конфлікт на Близькому Сході для посилення свого впливу, - ISW

Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов засудив наземну операцію Армії оборони Ізраїлю на півдні Лівану під час зустрічі із послом Лівану в Росії 1 жовтня. Він наголосив, що Росія виступає проти того, що вона називає ізраїльськими політичними вбивствами.

Посол РФ в Ізраїлі Анатолій Вікторов закликав до негайного припинення конфлікту на Близькому Сході, а глава МЗС Сергій Лавров зустрівся з послами невказаних арабських держав та закликав до негайного припинення військових операцій у зоні ізраїльсько-палестинського конфлікту.

"Кремль, ймовірно, прагне скористатися конфліктом на Близькому Сході для просування міжнародних структур, в яких домінує Росія, включаючи деякі з тих, які пов'язані із зусиллями Кремля щодо створення альтернативної "євразійської архітектури безпеки", - йдеться у публікації ISW.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив 2 жовтня, що президент Палестинської автономії Махмуд Аббас прийняв запрошення Росії відвідати саміт БРІКС у Казані 22-24 жовтня. За його словами, учасники обговорять ситуацію на Близькому Сході.