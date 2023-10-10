Росія знала про підготовку ХАМАСу до нападу на Ізраїль, - ГУР

Російська влада знала про підготовку бойовиків ХАМАС до нападу на Ізраїль, який стався 7 жовтня. Крім того, Москва надала терористам озброєння, яке захопила у війні проти України.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Черняк.

"За даними ГУР, керівництво Росії знало про те, що ХАМАС готує терористичний напад на Ізраїль. Москва передала бойовикам озброєння, яке їм вдалось захопити під час війни проти України", - розповів Черняк.

Крім того, українській розвідці відомо, що російські ПВК взаємодіють з ХАМАСом, зокрема в плані обміну досвідом ведення бойових дій.

"Зараз Кремль використовує факт нападу ХАМАСу і задля поширення чергової пропаганди проти України, і для відволікання уваги світу від російської агресії", - зазначив Черняк.

Водночас, за оцінками ГУР, вже кілька груп, які виконують завдання російських спецслужб, діють на територіях бойових дій виключно в інтересах Росії, додає співрозмовник.

Зв'язки Росії із ХАМАСом

Нагадаємо, що в травні минулого року представницька делегація із сектора Гази відвідала РФ, де зустрічалася з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і главою Чечні Рамзаном Кадировим.

Також ватажки ХАМАС, визнаного терористичним угрупованням у США, ЄС та Ізраїлі та багатьох інших країни, раніше багато разів зустрічалися з російськими дипломатами.

Росія співпрацює з Іраном, аби постачати велику кількість дронів для атак на Україну, а тепер ще й для того, аби заохочувати атаки на Ізраїль. Крім того, Москва розвивала та підтримувала зв’язки з палестинськими терористичними групами та окремими екстремістами ще з радянських часів.

ХАМАС два роки обманював Ізраїль перед нападом

Нагадаємо, як вчора написало видання Reuters з посиланням на джерела з палестинської сторони, ХАМАС використовував хитрощі, щоб переконати Ізраїль в небажанні воювати.

Терористи спеціально створювали враження, що ніби не готуються до бою, хоча насправді все було навпаки. ХАМАС збудували в секторі Газа копію ізраїльського поселення, де бойові угруповання відпрацьовували висадку військового десанту та штурм. Все це вони знімали на відео.

Як пише Reuters, джерело в ізраїльських службах безпеки визнало, що служби безпеки Ізраїлю були обдурені ХАМАСом.

"Вони змусили нас думати, що їм потрібні гроші. І весь час вони брали участь у навчаннях/тренуваннях, доки не влаштували наступ", - сказало джерело.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Нагадаємо, що вранці 7 жовтня, палестинське терористичне угруповання ХАМАС, яке контролює сектор Гази, завдало масованого ракетного удару по Ізраїлю. Разом з тим бойовики прорвалися на ізраїльську територію.

Терористам вдалося захопити низку населених пунктів, але вже за кілька днів армія Ізраїлю повернула під контроль 100% території.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі" і завдає ударів по об'єктах на території сектора Гази. за Минулої ночі було вражено 200 таких об'єктів.

Детальне про те, як напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль вплинув на ситуацію в країні та регіоні та як це вплине на ситуацію в Україні - читайте за посиланням.

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