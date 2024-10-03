RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ использует конфликт на Ближнем Востоке для усиления своего влияния, - ISW

Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Кремль стремится воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке для продвижения международных структур, в которых доминирует Россия. Речь идет, в том числе, об усилиях Кремля по созданию альтернативной "евразийской архитектуры безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов осудил наземную операцию Армии обороны Израиля на юге Ливана во время встречи с послом Ливана в России 1 октября. Он подчеркнул, что Россия выступает против того, что она называет израильскими политическими убийствами.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов призвал к немедленному прекращению конфликта на Ближнем Востоке, а глава МИД Сергей Лавров встретился с послами неуказанных арабских государств и призвал к немедленному прекращению военных операций в зоне израильско-палестинского конфликта.

"Кремль, вероятно, стремится воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке для продвижения международных структур, в которых доминирует Россия, включая некоторые из тех, которые связаны с усилиями Кремля по созданию альтернативной «евразийской архитектуры безопасности", - говорится в публикации ISW.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил 2 октября, что президент Палестинской автономии Махмуд Аббас принял приглашение России посетить саммит БРИКС в Казани 22–24 октября и что участники обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.

Напомним, по данным ГУР, российские власти знали о подготовке боевиков ХАМАС к нападению на Израиль, которое произошло 7 октября 2023 года. Кроме того, Москва предоставила террористам вооружение, захваченное в войне против Украины.

Экс-посол Израиля в РФ Аркадий Мил-Ман считает, что Россия заинтересована в большой войне на Ближнем Востоке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильХАМАСРоссийская Федерация