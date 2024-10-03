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РФ використовує конфлікт на Близькому Сході для посилення свого впливу, - ISW

Четвер 03 жовтня 2024 04:09
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РФ використовує конфлікт на Близькому Сході для посилення свого впливу, - ISW Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Кремль прагне скористатися конфліктом на Близькому Сході задля просування міжнародних структур, у яких домінує Росія. Йдеться, зокрема, про зусилля Кремля щодо створення альтернативної "євразійської архітектури безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов засудив наземну операцію Армії оборони Ізраїлю на півдні Лівану під час зустрічі із послом Лівану в Росії 1 жовтня. Він наголосив, що Росія виступає проти того, що вона називає ізраїльськими політичними вбивствами.

Посол РФ в Ізраїлі Анатолій Вікторов закликав до негайного припинення конфлікту на Близькому Сході, а глава МЗС Сергій Лавров зустрівся з послами невказаних арабських держав та закликав до негайного припинення військових операцій у зоні ізраїльсько-палестинського конфлікту.

"Кремль, ймовірно, прагне скористатися конфліктом на Близькому Сході для просування міжнародних структур, в яких домінує Росія, включаючи деякі з тих, які пов'язані із зусиллями Кремля щодо створення альтернативної "євразійської архітектури безпеки", - йдеться у публікації ISW.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив 2 жовтня, що президент Палестинської автономії Махмуд Аббас прийняв запрошення Росії відвідати саміт БРІКС у Казані 22-24 жовтня. За його словами, учасники обговорять ситуацію на Близькому Сході.

Нагадаємо, за даними ГУР, російська влада знала про підготовку бойовиків ХАМАС до нападу на Ізраїль, який стався 7 жовтня 2023 року. Крім того, Москва надала терористам озброєння, захоплене у війні проти України.

Експосол Ізраїлю в РФ Аркадій Міл-Ман вважає, що Росія зацікавлена у великій війні на Близькому Сході.

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Ізраїль ХАМАС Російська Федерація
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