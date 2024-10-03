ua en ru
Чт, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ использует конфликт на Ближнем Востоке для усиления своего влияния, - ISW

Четверг 03 октября 2024 04:09
UA EN RU
РФ использует конфликт на Ближнем Востоке для усиления своего влияния, - ISW Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Кремль стремится воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке для продвижения международных структур, в которых доминирует Россия. Речь идет, в том числе, об усилиях Кремля по созданию альтернативной "евразийской архитектуры безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов осудил наземную операцию Армии обороны Израиля на юге Ливана во время встречи с послом Ливана в России 1 октября. Он подчеркнул, что Россия выступает против того, что она называет израильскими политическими убийствами.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов призвал к немедленному прекращению конфликта на Ближнем Востоке, а глава МИД Сергей Лавров встретился с послами неуказанных арабских государств и призвал к немедленному прекращению военных операций в зоне израильско-палестинского конфликта.

"Кремль, вероятно, стремится воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке для продвижения международных структур, в которых доминирует Россия, включая некоторые из тех, которые связаны с усилиями Кремля по созданию альтернативной «евразийской архитектуры безопасности", - говорится в публикации ISW.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил 2 октября, что президент Палестинской автономии Махмуд Аббас принял приглашение России посетить саммит БРИКС в Казани 22–24 октября и что участники обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.

Напомним, по данным ГУР, российские власти знали о подготовке боевиков ХАМАС к нападению на Израиль, которое произошло 7 октября 2023 года. Кроме того, Москва предоставила террористам вооружение, захваченное в войне против Украины.

Экс-посол Израиля в РФ Аркадий Мил-Ман считает, что Россия заинтересована в большой войне на Ближнем Востоке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль ХАМАС Российская Федерация
NEWS
Россия ударила КАБом по жилой многоэтажке в Харькове: дом горит, есть пострадавшие
Россия ударила КАБом по жилой многоэтажке в Харькове: дом горит, есть пострадавшие
DAILY
В шаге от пропасти. Сможет ли Иран создать ядерное оружие и как это остановить
Роман Коткорреспондент РБК-Украина В шаге от пропасти. Сможет ли Иран создать ядерное оружие и как это остановить