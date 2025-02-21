РФ використовує Китай для нав'язування США та Європі своєї позиції щодо війни, - ISW

У звіті нагадали, що 20 лютого міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів зустріч з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки (КНР) Ван І на саміті міністрів закордонних справ "Групи двадцяти" (G20) у Південній Африці.

За підсумками зустрічі в офіційному повідомленні МЗС Росії зазначено, що, за словами Вана, підхід КНР до вирішення війни в Україні зосереджений на усуненні "першопричин війни".

Водночас, офіційне повідомлення МЗС КНР про цю зустріч суттєво відрізняється. У ньому стверджується, що, за словами Лаврова, усунути "першопричини" війни прагне Росія, а не КНР.

В ISW переконані, що, ймовірно, цілеспрямована помилка у повідомленні МЗС Росії свідчить про спробу Кремля повністю узгодити позицію Пекіна щодо війни зі своєю власною, щоб зміцнити свій міжнародний авторитет і сформувати внутрішньоросійське сприйняття відносин Росії з КНР.

"Російські офіційні особи чітко визначили "першопричини" війни, як нібито порушення НАТО зобов'язань не просуватися на схід у районах біля російського кордону. Це свідчить про те, що Кремль і надалі прагне нав'язувати свою волю та інтереси безпеки Сполученим Штатам і Європі та не зацікавлений у компромісі з цією вимогою", - йдеться у звіті ISW.