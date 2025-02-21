РФ использует Китай для навязывания США и Европе своей позиции по войне, - ISW

В отчете напомнили, что 20 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Ван И на саммите министров иностранных дел "Группы двадцати" (G20) в Южной Африке.

По итогам встречи в официальном сообщении МИД России указано, что, по словам Вана, подход КНР к решению войны в Украине сосредоточен на устранении "первопричин войны".

В то же время, официальное сообщение МИД КНР об этой встрече существенно отличается. В нем утверждается, что, по словам Лаврова, устранить "первопричины" войны стремится Россия, а не КНР.

В ISW убеждены, что, вероятно, целенаправленная ошибка в сообщении МИД России свидетельствует о попытке Кремля полностью согласовать позицию Пекина касательно войны со своей собственной, чтобы укрепить свой международный авторитет и сформировать внутрироссийское восприятие отношений России с КНР.

"Российские официальные лица четко определили "первопричины" войны, как якобы нарушение НАТО обязательств не продвигаться на восток в районах у российской границы. Это свидетельствует о том, что Кремль и в дальнейшем стремится навязывать свою волю и интересы безопасности Соединенным Штатам и Европе и не заинтересован в компромиссе с этим требованием", - говорится в отчете ISW.