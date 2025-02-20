ua en ru
Чт, 20 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Макрон скликає політичних лідерів Франції, щоб обговорити Україну

Париж, Четвер 20 лютого 2025 12:55
UA EN RU
Макрон скликає політичних лідерів Франції, щоб обговорити Україну Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Франції Еммануель Макрон скликає лідерів французьких партій у четвер, 20 лютого. Вони обговорять Україну та загрозу з боку РФ для Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro та The Guardian.

Макрон скликав лідерів партій в Єлисейському палаці сьогодні на 11:00 (12:00 за київським часом) "для зустрічі щодо ситуації в Україні та питань безпеки в Європі ".

Лідери низки політичних сил повідомили, що візьмуть участь у зустрічі з Макроном.

Як пише The Guardian, президент Франції з політичними лідерами зустрічаються, щоб обговорити "екзистенційну загрозу", яку становить Росія.

Варто додати, що вранці французькі ЗМІ процитували прем'єр-міністра Франції Франсуа Байру, який заявив, що "ризик війни ніколи не був таким високим з 1945 року".

Зустріч Макрона з лідерами партій відбудеться після двох зустрічей з європейськими лідерами цього тижня і напередодні його поїздки до Вашингтона. За словами президента США Дональда Трампа, візит Макрона та їх зустріч може відбутися на початку наступного тижня, ймовірно, у понеділок, 24 лютого.

Напруження між США та Європою

Нагадаємо, минулого тижня спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу фізично за столом переговорів щодо України. Він запевнив, що європейські інтереси будуть враховані.

Така заява викликала хвилю критики та обурення з боку країн ЄС. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сама повинна вирішувати, хто буде за столом переговорів.

Президент Франції Еммануель Макрон ініціював екстрений саміт європейських лідерів після заяв Келлога. Також він провів зустріч з колегами з ЄС, а також з Канади, Ісландії та Норвегії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Еммануель Макрон
NEWS
Росія вночі запустила 14 ракет й більше 160 дронів: як відпрацювала ППО
Росія вночі запустила 14 ракет й більше 160 дронів: як відпрацювала ППО
DAILY
Директор музею Майдану Ігор Пошивайло: Небесна Сотня – це перші герої війни з Росією
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Директор музею Майдану Ігор Пошивайло: Небесна Сотня – це перші герої війни з Росією