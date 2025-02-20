Макрон скликає політичних лідерів Франції, щоб обговорити Україну
Президент Франції Еммануель Макрон скликає лідерів французьких партій у четвер, 20 лютого. Вони обговорять Україну та загрозу з боку РФ для Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro та The Guardian.
Макрон скликав лідерів партій в Єлисейському палаці сьогодні на 11:00 (12:00 за київським часом) "для зустрічі щодо ситуації в Україні та питань безпеки в Європі ".
Лідери низки політичних сил повідомили, що візьмуть участь у зустрічі з Макроном.
Як пише The Guardian, президент Франції з політичними лідерами зустрічаються, щоб обговорити "екзистенційну загрозу", яку становить Росія.
Варто додати, що вранці французькі ЗМІ процитували прем'єр-міністра Франції Франсуа Байру, який заявив, що "ризик війни ніколи не був таким високим з 1945 року".
Зустріч Макрона з лідерами партій відбудеться після двох зустрічей з європейськими лідерами цього тижня і напередодні його поїздки до Вашингтона. За словами президента США Дональда Трампа, візит Макрона та їх зустріч може відбутися на початку наступного тижня, ймовірно, у понеділок, 24 лютого.
Напруження між США та Європою
Нагадаємо, минулого тижня спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу фізично за столом переговорів щодо України. Він запевнив, що європейські інтереси будуть враховані.
Така заява викликала хвилю критики та обурення з боку країн ЄС. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сама повинна вирішувати, хто буде за столом переговорів.
Президент Франції Еммануель Макрон ініціював екстрений саміт європейських лідерів після заяв Келлога. Також він провів зустріч з колегами з ЄС, а також з Канади, Ісландії та Норвегії.
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