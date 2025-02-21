РФ використовує Китай для нав'язування США та Європі своєї позиції щодо війни, - ISW
Кремль намагається позиціонувати Китай як такий, що більше поділяє його позицію щодо війни в Україні, ніж Пекін готовий публічно заявити. Це свідчить, що Москва надалі прагне нав'язувати свої інтереси США і країнам Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті нагадали, що 20 лютого міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів зустріч з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки (КНР) Ван І на саміті міністрів закордонних справ "Групи двадцяти" (G20) у Південній Африці.
За підсумками зустрічі в офіційному повідомленні МЗС Росії зазначено, що, за словами Вана, підхід КНР до вирішення війни в Україні зосереджений на усуненні "першопричин війни".
Водночас, офіційне повідомлення МЗС КНР про цю зустріч суттєво відрізняється. У ньому стверджується, що, за словами Лаврова, усунути "першопричини" війни прагне Росія, а не КНР.
В ISW переконані, що, ймовірно, цілеспрямована помилка у повідомленні МЗС Росії свідчить про спробу Кремля повністю узгодити позицію Пекіна щодо війни зі своєю власною, щоб зміцнити свій міжнародний авторитет і сформувати внутрішньоросійське сприйняття відносин Росії з КНР.
"Російські офіційні особи чітко визначили "першопричини" війни, як нібито порушення НАТО зобов'язань не просуватися на схід у районах біля російського кордону. Це свідчить про те, що Кремль і надалі прагне нав'язувати свою волю та інтереси безпеки Сполученим Штатам і Європі та не зацікавлений у компромісі з цією вимогою", - йдеться у звіті ISW.
Резонансні заяви Трампа та реакція Європи
За останні дні президент США Дональд Трамп відзначився низкою відверто проросійських заяв на адресу України.
Глава Білого дому назвав президента Володимира Зеленського "диктатором" і порадив йому "діяти швидко", щоб досягнути угоди з Росією, оскільки "в нього не залишиться країни".
Крім того, Трамп звинуватив Україну у початку війни з Росією та зазначив, що офіційний Київ мав три роки для того, щоб сісти за стіл переговорів, домовитися і припинити бойові дії.
Такі меседжі викликали гостро негативну реакцію лідерів європейських країн. Наступного тижня лідери Франції та Британії відвідають США, де обговорять мирний процес щодо України та гарантії безпеки.
Раніше спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що США не бачать Європу фізично за столом переговорів щодо України.
20 лютого у Парижі Макрон збирав саміт європейських лідерів, на якому обговорювалися ситуацію довкола України та загрозу для Європи в контексті останніх заяв адміністрації Трампа.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.