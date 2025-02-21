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РФ использует Китай для навязывания США и Европе своей позиции по войне, - ISW

Пятница 21 февраля 2025 03:59
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РФ использует Китай для навязывания США и Европе своей позиции по войне, - ISW Фото: президенты КНР Си Цзиньпин и России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Кремль пытается позиционировать Китай как страну, которая больше разделяет его позицию касательно войны в Украине, чем Пекин готов публично заявить. Это свидетельствует, что Москва стремится и в дальнейшем навязывать свои интересы США и странам Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В отчете напомнили, что 20 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Ван И на саммите министров иностранных дел "Группы двадцати" (G20) в Южной Африке.

По итогам встречи в официальном сообщении МИД России указано, что, по словам Вана, подход КНР к решению войны в Украине сосредоточен на устранении "первопричин войны".

В то же время, официальное сообщение МИД КНР об этой встрече существенно отличается. В нем утверждается, что, по словам Лаврова, устранить "первопричины" войны стремится Россия, а не КНР.

В ISW убеждены, что, вероятно, целенаправленная ошибка в сообщении МИД России свидетельствует о попытке Кремля полностью согласовать позицию Пекина касательно войны со своей собственной, чтобы укрепить свой международный авторитет и сформировать внутрироссийское восприятие отношений России с КНР.

"Российские официальные лица четко определили "первопричины" войны, как якобы нарушение НАТО обязательств не продвигаться на восток в районах у российской границы. Это свидетельствует о том, что Кремль и в дальнейшем стремится навязывать свою волю и интересы безопасности Соединенным Штатам и Европе и не заинтересован в компромиссе с этим требованием", - говорится в отчете ISW.

Резонансные заявления Трампа и реакция Европы

За последние дни президент США Дональд Трамп отметился рядом откровенно пророссийских заявлений в адрес Украины.

Глава Белого дома назвал президента Владимира Зеленского "диктатором" и посоветовал ему "действовать быстро", чтобы достичь соглашения с Россией, поскольку "у него не останется страны".

Кроме того, Трамп обвинил Украину в начале войны с Россией и отметил, что у официального Киева были три года для того, чтобы сесть за стол переговоров, договориться и остановить боевые действия.

Такие месседжи вызвали остро негативную реакцию лидеров европейских стран. На следующей неделе лидеры Франции и Британии посетят США, где обсудят мирный процесс по Украине и гарантии безопасности.

Ранее спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что США не видят Европу физически за столом переговоров по Украине.

20 февраля в Париже Макрон собирал саммит европейских лидеров, на котором обсуждались ситуацию вокруг Украины и угрозу для Европы в контексте последних заявлений администрации Трампа.

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