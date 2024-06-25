РФ використовує Харків як плацдарм для випробувань модифікованих боєприпасів, - Синєгубов

"Ворог не зупиняється, а постійно випробовує модифіковані боєприпаси, використовуючи місто Харків як плацдарм для своїх тренувань", - сказав Синєгубов.

Він зазначив, що армия РФ "намагається адаптуватися і весь свій мотлох, який знаходиться на складах, використовувати проти нашого мирного цивільного населення".

"Ми мали перший удар по місту Харків у неділю, по території приватної школи. Це був КАБ-250. Боєприпас був з крилами, з GPS-модулем", - розповів глава ОВА.

Синєгубов також зазначив, ворогу дедалі стає все дорожче і складніше використовувати ракетні системи, наприклад "Калібри", які коштують близько 10 млн доларів.

Саме тому росіяни почали використовувати для ударів по Харкову УМПБ 30-Д. Їхня вартість близько 100 тисяч доларів, а після модифікації, можливо, трохи більше.