РФ використовує Харків як плацдарм для випробувань модифікованих боєприпасів, - Синєгубов

Російські війська постійно випробовують модифіковані боєприпаси. Окупанти використовують Харків як плацдарм для своїх тренувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Ворог не зупиняється, а постійно випробовує модифіковані боєприпаси, використовуючи місто Харків як плацдарм для своїх тренувань", - сказав Синєгубов.
Він зазначив, що армия РФ "намагається адаптуватися і весь свій мотлох, який знаходиться на складах, використовувати проти нашого мирного цивільного населення".
"Ми мали перший удар по місту Харків у неділю, по території приватної школи. Це був КАБ-250. Боєприпас був з крилами, з GPS-модулем", - розповів глава ОВА.
Синєгубов також зазначив, ворогу дедалі стає все дорожче і складніше використовувати ракетні системи, наприклад "Калібри", які коштують близько 10 млн доларів.
Саме тому росіяни почали використовувати для ударів по Харкову УМПБ 30-Д. Їхня вартість близько 100 тисяч доларів, а після модифікації, можливо, трохи більше.
Нагадаємо, 23 червня, РФ завдала удару по житловому району та школі у місті Харків. Відомо про одного загиблого та 11 поранених осіб в результаті атаки.
А 22 червня росіяни масовано обстріляли Харків, використавши для цього чотири КАБи.
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