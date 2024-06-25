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РФ использует Харьков как плацдарм для испытаний модифицированных боеприпасов, - Синегубов

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска постоянно испытывают модифицированные боеприпасы. Оккупанты используют Харьков как плацдарм для своих тренировок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Враг не останавливается, а постоянно испытывает модифицированные боеприпасы, используя город Харьков как плацдарм для своих тренировок", - сказал Синегубов.

Он отметил, что армия РФ "пытается адаптироваться и весь свой хлам, находящийся на складах, использовать против нашего мирного гражданского населения".

"У нас был первый удар по городу Харьков в воскресенье, по территории частной школы. Это был КАБ-250. Боеприпас был с крыльями, с GPS-модулем", - рассказал глава ОВА.

Синегубов также отметил, что врагу все становится все дороже и сложнее использовать ракетные системы, например "Калибры", которые стоят около 10 млн долларов.

Именно поэтому россияне начали использовать для ударов по Харькову УМПБ 30-Д. Их стоимость около 100 тысяч долларов, а после модификации, возможно, немного больше.

Обстрелы Харькова

Напомним, 23 июня, РФ нанесла удар по жилому району и школе в городе Харьков. Известно об одном погибшем и 11 раненых в результате атаки.

А 22 июня россияне массированно обстреляли Харьков, использовав для этого четыре КАБа.

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