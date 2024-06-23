Авіаудар РФ по Харкову: з'явились фото наслідків обстрілу школи та будинків

Російська Федерація завдала удару по житловому району та школі у місті Харків. Вже відомо про одного загиблого та 11 поранених осіб в результаті атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління ДСНС України у Харківській області.

За даними ДСНС, ворог завдав обстрілів по двох районам Харкова. Внаслідок одного з ударів на території приватного житлового сектору сталися руйнації та пожежа двох господарчих споруд та гаражу на загальній площі 60 квадратних метрів. Там рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

За іншою адресою влучання прийшлось у будівлю навчального закладу. Там сталася часткова руйнація будівлі. Там постраждали поруч розташовані житлові багатоповерхівки та автомобілі.

За даними прокуратури, дві авіабомби влучили по території підприємства у Харкові. Також відомо, що загинув 73-річний чоловік. Одинадцять людей отримали поранення, серед них двоє дітей.

Фото: наслідки обстрілу Харкова 23 червня (t.me/DSNS_Kharkiv)

Обстріли Харкова

Нагадаємо, 22 червня Росія знову масовано обстріляли Харків та використала для цього чотири КАБи. Детально про те, що це за бомби та як Росія використовує їх - читайте у матеріалі РБК-Україна.

В результаті сьогоднішнього удару харківське метро зупинило свій рух та почало працювати лише як укриття.

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