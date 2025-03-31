РФ использовала дождливую погоду, чтобы штурмовать позиции ВСУ в Донецкой области: какая там ситуация

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу тактической группы "Угледар".

"Не броня, не техника, не оружие - а люди день за днем борются за мир и будущее для Украины! Мощные, безжалостные, опытные военнослужащие защищают суверенитет и территориальную целостность нашей Родины, уничтожают врагов днем и ночью", - заявили в группировке.

"Оккупанты пытались использовать дождливую погоду, которая помешала в применении украинскими воинами разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов", - сообщили военные.

Ранее мы писали о том, что за прошедшие сутки на фронте состоялось 171 боевое столкновение. Наибольшее количество атак Силы обороны отбили на Покровском направлении.

Также известно, что за последние сутки с 30 на 31 марта, российская армия потеряла на фронте более 1200 солдат и 30 артиллерийских систем.

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