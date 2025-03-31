За минулу добу 171 зіткнення, найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку, - Генштаб

Протягом минулої доби, 30 березня, на фронті відбулось 171 бойове зіткнення. Найбільшу кількість атак Сили оборони відбили на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, а також один пункт управління російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку Сили оборони зупинили чотири атаки противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Радьківки, Піщаного, Богуславки, Петропавлівки та неподалік Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Богуславки, Нового і Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції українських бійців поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

Фото: карти бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення неподалік Ступочок та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак в районах Кримського, Торецька та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 73 наступальні дії агресора у районах населених пунктів Олександропіль, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка й не тільки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 11 атак на позиції українських бійців поблизу Костянтинополя та в бік Розливу і Веселого.

Фото: карти бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві атаки біля Привільного та в бік Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції Сил оборони неподалік населених пунктів Малі Щербаки та Степове.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії у напрямку Садового, успіху не мав.

На Курському напрямку українські бійці зупини 21 ворожу атаку.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 915 тисяч солдатів. Лише за минулу добу ворог втрати 1230 одиниць живої сили. Зокрема Сили оборони знищили: