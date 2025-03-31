За минулу добу 171 зіткнення, найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку, - Генштаб
Протягом минулої доби, 30 березня, на фронті відбулось 171 бойове зіткнення. Найбільшу кількість атак Сили оборони відбили на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, а також один пункт управління російських загарбників", - пише Генштаб.
Ситуація на напрямках
На Харківському напрямку Сили оборони зупинили чотири атаки противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Радьківки, Піщаного, Богуславки, Петропавлівки та неподалік Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Богуславки, Нового і Новомихайлівки.
На Сіверському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції українських бійців поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.
Фото: карти бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення неподалік Ступочок та в бік Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак в районах Кримського, Торецька та в бік Диліївки.
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 73 наступальні дії агресора у районах населених пунктів Олександропіль, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка й не тільки.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 11 атак на позиції українських бійців поблизу Костянтинополя та в бік Розливу і Веселого.
Фото: карти бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві атаки біля Привільного та в бік Вільного Поля.
На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції Сил оборони неподалік населених пунктів Малі Щербаки та Степове.
На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії у напрямку Садового, успіху не мав.
На Курському напрямку українські бійці зупини 21 ворожу атаку.
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 915 тисяч солдатів. Лише за минулу добу ворог втрати 1230 одиниць живої сили. Зокрема Сили оборони знищили:
- 4 танки;
- 3 бойові броньовані машини;
- 30 артилерійських систем.
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