В РФ вихваляються першим застосування ОФЗАБ-500: в ЗМІ розповіли, чи справді це так

Російські війська застосовували ці авіаційні бомби для ударів по українських містах із перших днів повномасштабного вторгнення. Зокрема, 9 березня 2022 року рятувальники ДСНС продемонстрували процес розмінування такої бомби, яку було скинуто на Чернігів.

Нині Росія модернізує ці бомби, оснащуючи їх комплектами УМПК (уніфікованих модулів планування та корекції), що перетворює їх на керовані авіаційні бомби (КАБ). Інформація про застосування таких модернізованих боєприпасів вперше з'явилася ще у квітні 2023 року.

Модернізація авіаційних бомб у керовані за допомогою комплектів УМПК не зменшує їхньої загрози, оскільки мова йде про надзвичайно небезпечні термобаричні боєприпаси. Зокрема, у бомбах ОФЗАБ-500 використовується тверда термобарична суміш ОМ-100МИ-3Л, яка включає ізопропілнітрат із додаванням алюмінієво-магнієвої пудри. Ця ж суміш застосовується в піхотних реактивних вогнеметах РПО-А "Шмель".

Термобаричні боєприпаси відзначаються високою руйнівною силою, оскільки створюють об'ємний вибух із надзвичайно високою температурою та тиском, що має катастрофічний вплив на живу силу та інфраструктуру в зоні ураження.

ОФЗАБ-500 є сучасним термобаричним боєприпасом однотактової дії. Його особливість полягає в тому, що процес поширення фронту ударної хвилі та інтенсивного горіння термобаричної суміші з температурою від 1500 до 2000 градусів відбувається синхронно.

Ще однією характеристикою таких боєприпасів є їх здатність створювати "вогняну хмару", яка затікає за укриття, знищуючи все всередині укріплень або будівель.