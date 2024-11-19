В РФ хвастаются первым применением ОФЗАБ-500: в СМИ рассказали, действительно ли это так

Российские пропагандисты утверждают, о якобы первом применении новой осколочно-фугасной зажигательной авиационной бомбы ОФЗАБ-500 в районе Купянска. Но это не совсем соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Российские войска применяли эти авиационные бомбы для ударов по украинским городам с первых дней полномасштабного вторжения. В частности, 9 марта 2022 года спасатели ГСЧС продемонстрировали процесс разминирования такой бомбы, которая была сброшена на Чернигов
Влияние OFZAB-500, типа производимых воздушных бомб used в России.
Бомбы содержат значительные объемы incendiary mixture, что отказы удачных позиций. pic.twitter.com/KM2NrthJvC — Clash Report (@clashreport) November 19, 2024
В настоящее время Россия модернизирует эти бомбы, оснащая их комплектами УМПК (унифицированных модулей планирования и коррекции), что превращает их в управляемые авиационные бомбы (КАБ). Информация о применении таких модернизированных боеприпасов впервые появилась в апреле 2023 года.
Модернизация авиационных бомб в управляемые с помощью комплектов УМПК не уменьшает их угрозы, поскольку речь идет о чрезвычайно опасных термобарических боеприпасах. В частности, в бомбах ОФЗАБ-500 используется твердая термобарическая смесь ОМ-100МИ-3Л, которая включает изопропилнитрат с добавлением алюминиево-магниевой пудры. Эта же смесь применяется в пехотных реактивных огнеметах РПО-А «Шмель».
Термобарические боеприпасы отличаются высокой разрушительной силой, поскольку создают объемный взрыв с чрезвычайно высокой температурой и давлением, что имеет катастрофическое влияние на живую силу и инфраструктуру в зоне поражения.
ОФЗАБ-500 является современным термобарическим боеприпасом однотактного действия. Его особенность заключается в том, что процесс распространения фронта ударной волны и интенсивного горения термобарической смеси с температурой от 1500 до 2000 градусов происходит синхронно.
Еще одной характеристикой таких боеприпасов является их способность создавать «огненное облако», которое затекает за укрытия, уничтожая все внутри укреплений или зданий.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия могла недавно применить для ударов по Запорожью редкие авиабомбы ФАБ-500Т.
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