РФ вигадала ще один спосіб "відволікати" українське ППО: у ВМС відповіли, чи ефективно це

За його словами, росіяни вирішили використовувати ракетоносії як відволікання для українських систем ППО. Він також зауважив, що українські військові ведуть постійне спостереження як за Чорним, так і за Азовським морями.

"Для того, щоб в принципі розгорнутися і вийти в море, і відстрілятися, їм потрібно небагато часу. Це мова про години. Проте, як показує практика, коли в морі перебуває один-два підводних човни, тим більше якщо тільки один із них носій, вони не виконують завдання, пов’язані із застосуванням цих ракет. Вони виконують завдання з охорони пункту базування", - сказав Плетенчук.

Він зауважив, що у випадку, навіть якби росіяни вирішили здійснити пуски, тобто не в складі якоїсь комбінованої атаки, а самостійно, - вони не є ефективними.

"Тому ворог їх в принципі вже поодиноко і не застосовує. Навіть якщо кораблі виходять у море в кількості кілька одиниць носіїв крилатих ракет - це теж ще не означає, що обов’язково буде обстріл. Тому що низька ефективність станом на зараз цих систем озброєння змусила ворога їх використовувати більше для відволікання ППО під час масованих ракетних атак. Тому, можна сказати, що ситуація станом на зараз стабільна", - підкреслив він.