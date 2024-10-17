РФ придумала еще один способ "отвлекать" украинское ПВО: в ВМС ответили, эффективно ли это

По его словам, россияне решили использовать ракетоносители в качестве отвлечения для украинских систем ПВО. Он также отметил, что украинские военные ведут постоянное наблюдение как за Черным, так и за Азовским морями.

"Для того, чтобы в принципе развернуться и выйти в море, и отстреляться, им нужно немного времени. Это речь о часах. Однако, как показывает практика, когда в море находится одна-две подлодки, тем более если только один из них носитель , они не выполняют задачи, связанные с применением этих ракет. Они выполняют задачи по охране пункта базирования.

Он отметил, что в случае даже если бы россияне решили осуществить пуски, то есть не в составе какой-то комбинированной атаки, а самостоятельно, - они не являются эффективными.

"Поэтому враг их в принципе уже одиноко и не применяет. Даже если корабли выходят в море в количестве нескольких единиц носителей крылатых ракет - это тоже еще не значит, что обязательно будет обстрел. Потому что низкая эффективность по состоянию на сегодняшний день этих систем вооружения заставила врага их использовать больше для отвлечения ПВО во время массированных ракетных атак.