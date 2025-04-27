РФ вигадала фейк після "звільнення" Курської області: який зв'язок з трагедією в Бучі

Так, російська пропаганда на тлі неправдивих повідомлень про нібито "повне звільнення" Курської області розгорнула новий етап масштабної дезінформаційної кампанії.

"Вона стосується так званих "звірств ЗСУ". Масово поширюються фейки про нібито вбивства та розстріли мирних жителів українськими військовими у Курській області", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД пояснюють - оскільки активність інформаційної атаки збігається з наближенням 9 травня, російська пропаганда свідомо вдається до порівняння українських військових із нацистами, прагнучи викликати у росіян сильні емоції та закріпити в їхній свідомості образ України як ворога.

"У поширюваних пропагандистами матеріалах традиційно не міститься жодних реальних доказів, а «свідчення про злочини ЗСУ» часто переповідаються з чужих слів або чуток", - зазначають у Центрі.

Яку мету переслідує РФ

Мета кампанії полягає в тому, як кажуть в ЦПД, мобілізувати населення Росії на підтримку війни.

"Виправдати власні злочини проти людяності та створити фейковий аналог Бучі на російській території. Кремль прагне будь-якою ціною посилити суспільне схвалення агресії щодо України й приховати свої провали", - констатують у Центрі.

