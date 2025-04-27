РФ придумала фейк после "освобождения" Курской области: какая связь с трагедией в Буче

Так, российская пропаганда на фоне ложных сообщений о якобы "полном освобождении" Курской области развернула новый этап масштабной дезинформационной кампании.

"Она касается так называемых "зверств ВСУ". Массово распространяются фейки о якобы убийствах и расстрелах мирных жителей украинскими военными в Курской области", - говорится в сообщении.

В ЦПИ объясняют - поскольку активность информационной атаки совпадает с приближением 9 мая, российская пропаганда сознательно прибегает к сравнению украинских военных с нацистами, стремясь вызвать у россиян сильные эмоции и закрепить в их сознании образ Украины как врага.

"В распространяемых пропагандистами материалах традиционно не содержится никаких реальных доказательств, а "свидетельства о преступлениях ВСУ" часто пересказываются с чужих слов или слухов", - отмечают в Центре.

Какую цель преследует РФ

Цель кампании заключается в том, как говорят в ЦПИ, мобилизовать население России на поддержку войны.

"Оправдать собственные преступления против человечности и создать фейковый аналог Бучи на российской территории. Кремль стремится любой ценой усилить общественное одобрение агрессии в отношении Украины и скрыть свои провалы", - констатируют в Центре.