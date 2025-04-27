РФ придумала фейк после "освобождения" Курской области: какая связь с трагедией в Буче

Россия придумала фейк после "освобождения" Курской области. В ЦПД объяснили, какую связь он имеет со зверствами оккупантов в Буче в 2022 году.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Так, российская пропаганда на фоне ложных сообщений о якобы "полном освобождении" Курской области развернула новый этап масштабной дезинформационной кампании.
"Она касается так называемых "зверств ВСУ". Массово распространяются фейки о якобы убийствах и расстрелах мирных жителей украинскими военными в Курской области", - говорится в сообщении.
В ЦПИ объясняют - поскольку активность информационной атаки совпадает с приближением 9 мая, российская пропаганда сознательно прибегает к сравнению украинских военных с нацистами, стремясь вызвать у россиян сильные эмоции и закрепить в их сознании образ Украины как врага.
"В распространяемых пропагандистами материалах традиционно не содержится никаких реальных доказательств, а "свидетельства о преступлениях ВСУ" часто пересказываются с чужих слов или слухов", - отмечают в Центре.
Цель кампании заключается в том, как говорят в ЦПИ, мобилизовать население России на поддержку войны.
"Оправдать собственные преступления против человечности и создать фейковый аналог Бучи на российской территории. Кремль стремится любой ценой усилить общественное одобрение агрессии в отношении Украины и скрыть свои провалы", - констатируют в Центре.
26 апреля во время доклада главе Кремля Владимиру Путину, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о якобы "полном освобождении" Курской области от украинских сил. Хотя на момент заявления ВСУ контролировали более 30 кв. км российской территории.
Сам Путин объявил о якобы "полном разгроме противника в курском пограничье". В Генштабе ВСУ на это заявили, что оборонительная операция украинских войск в Курской области продолжается, а в Кремле "выдают желаемое за действительное".
Добавим, что по данным на утро, 27 апреля, ВСУ контролируют почти 18 кв. км в Курской области.
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