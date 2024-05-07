У РФ відзвітували про нові кораблі для Чорноморського флоту: один із них - носій "Калібрів"

За інформацією видання, про спуск кораблів на воду пишуть російські ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони Росії. На воду нібито спустили малий ракетний корабель проекту 22800 "Тайфун" та патрульний корабель проекту 22160 "Віктор Великий".

При цьому корабель проекту 22800 "Тайфун" є найменшим носієм "Калібрів", уточнюють російські журналісти. Другий корабель теж невеликих габаритів.

Зазначимо, на початку квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу анонсував, що Чорноморський флот цього року поповнять трьома малими ракетними кораблями проекту "Каракурт" та патрульним кораблем проекту "Василій Биков".