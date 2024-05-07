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У РФ відзвітували про нові кораблі для Чорноморського флоту: один із них - носій "Калібрів"

Ілюстративне фото: у Росії на воду спустили носій "Калібрів" (скриншот з youtube)
Автор: Іван Носальський

У Росії заявляють про те, що в Татарстані нібито спустили на воду два кораблі, призначені для Чорноморського флоту. Один з них може нести ракети "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За інформацією видання, про спуск кораблів на воду пишуть російські ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони Росії. На воду нібито спустили малий ракетний корабель проекту 22800 "Тайфун" та патрульний корабель проекту 22160 "Віктор Великий".

При цьому корабель проекту 22800 "Тайфун" є найменшим носієм "Калібрів", уточнюють російські журналісти. Другий корабель теж невеликих габаритів.

Зазначимо, на початку квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу анонсував, що Чорноморський флот цього року поповнять трьома малими ракетними кораблями проекту "Каракурт" та патрульним кораблем проекту "Василій Биков".

 

Знищення кораблів Чорноморського флоту

Нагадаємо, таке поповнення Чорноморського флоту РФ відбувається після того, як українські захисники своїми надводними дронами знищили низку російських кораблів у Чорному морі.

Останньою "жертвою" став швидкісний катер росіян "Мангуст". Як повідомляли джерела РБК-Україна у спецслужбах, ціль знищили в рамках операції Головного управління розвідки Міноборони України.

Також 5 березня бійці ГУР ударили по кораблю "Сергій Котов" неподалік Керченської протоки.

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