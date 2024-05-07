В РФ отчитались о новых кораблях для Черноморского флота: один из них - носитель "Калибров"

По информации издания, о спуске на воду кораблей пишут российские СМИ со ссылкой на Министерство обороны России. На воду якобы спустили малый ракетный корабль проекта 22800 "Тайфун" и патрульный корабль проекта 22160 "Виктор Великий".

При этом корабль проекта 22800 "Тайфун" "является самым малым носителем "Калибров", уточняют российские журналисты. Второй корабль тоже небольших габаритов.

Отметим, в начале апреля министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал, что Черноморский флот в этом году пополнят тремя малыми ракетными кораблями проекта "Каракурт" и патрульным кораблем проекта "Василий Быков".