В РФ отчитались о новых кораблях для Черноморского флота: один из них - носитель "Калибров"

В России заявляют о том, что в Татарстане якобы спустили на воду два корабля, которые предназначены для Черноморского флота. Один из них может нести ракеты "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".
По информации издания, о спуске на воду кораблей пишут российские СМИ со ссылкой на Министерство обороны России. На воду якобы спустили малый ракетный корабль проекта 22800 "Тайфун" и патрульный корабль проекта 22160 "Виктор Великий".
При этом корабль проекта 22800 "Тайфун" "является самым малым носителем "Калибров", уточняют российские журналисты. Второй корабль тоже небольших габаритов.
Отметим, в начале апреля министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал, что Черноморский флот в этом году пополнят тремя малыми ракетными кораблями проекта "Каракурт" и патрульным кораблем проекта "Василий Быков".
Напомним, такое пополнение Черноморского флота РФ происходит после того, как украинские защитники своими надводными дронами уничтожили ряд российских кораблей в Черном море.
Последней "жертвой" стал скоростной катер россиян "Мангуст". Как сообщали источники РБК-Украина в спецслужбах, цель уничтожили в рамках операции Главного управления разведки Минобороны Украины.
Также 5 марта бойцы ГУР ударили по кораблю "Сергей Котов" недалеко от Керченского пролива.
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