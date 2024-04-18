РФ відправляє в атаки на Часів Яр найманців з інших країн. У ЗСУ розповіли подробиці

Російські війська ведуть наступальні дії з метою окупації міста Часів Яр на Донеччині, проте зазнають втрат. ЗСУ вдалося взяти в полон кілька іноземних найманців із Непалу та Шрі-Ланки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назара Волошина в ефірі національного телемарафону.
За словами військового, Часів Яр знаходиться на панівній висоті, саме тому ворожі підрозділи хочуть його захопити. Тому можлива окупація міста нестиме певний прорив на Бахмутському напрямку.
При цьому окупанти не перший день атакують Часів Яр і вже втратили велику кількість особового складу, а також техніки.
Скріншот: Часів Яр (deepstatemap.live)
"На підходах і на шляхах до Часового Яру їй уже знищено чималу кількість як особового складу, так і їхнього металобрухту", - сказав Волошин.
Речник "Хортиці" повідомив, що на цьому напрямку РФ задіяла близько 20-25 тисяч окупантів.
"Це не тільки професійна армія, там і мобілізовані громадяни інших країн світу. Нещодавно навіть взяли в полон громадян Непалу і громадян Шрі-Ланки, які були завербовані російською пропагандою для ведення бойових дій саме на нашій території", - сказав він.
Окупантам не вистачає власних сил, оскільки армія РФ зазнає великих втрат на війні проти України. Тому росіяни намагаються залучити до лав своїх військ громадян інших країн.
Раніше ЗМІ повідомляли, що близько 2000 непальських чоловіків були завербовані Росією для участі у війні проти України.
Також Al Jazeera писала, що Російська Федерація завербувала на війну проти України громадян Шрі-Ланки. Деякі з них уже загинули.
Також повідомлялося, що РФ хоче захопити Часів Яр до 9 травня. Що там відбувається і наскільки загрозлива ситуація - в матеріалі РБК-Україна.
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