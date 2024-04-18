РФ відправляє в атаки на Часів Яр найманців з інших країн. У ЗСУ розповіли подробиці

За словами військового, Часів Яр знаходиться на панівній висоті, саме тому ворожі підрозділи хочуть його захопити. Тому можлива окупація міста нестиме певний прорив на Бахмутському напрямку.

При цьому окупанти не перший день атакують Часів Яр і вже втратили велику кількість особового складу, а також техніки.

Скріншот: Часів Яр (deepstatemap.live)

"На підходах і на шляхах до Часового Яру їй уже знищено чималу кількість як особового складу, так і їхнього металобрухту", - сказав Волошин.

Росія використовує найманців для атак на Часів Яр

Речник "Хортиці" повідомив, що на цьому напрямку РФ задіяла близько 20-25 тисяч окупантів.

"Це не тільки професійна армія, там і мобілізовані громадяни інших країн світу. Нещодавно навіть взяли в полон громадян Непалу і громадян Шрі-Ланки, які були завербовані російською пропагандою для ведення бойових дій саме на нашій території", - сказав він.