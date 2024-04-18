РФ отправляет в атаки на Часов Яр наемников из других стран. В ВСУ рассказали подробности

По словам военного, Часов Яр находится на господствующей высоте, поэтому вражеские подразделения хотят его захватить. Поэтому возможная оккупация города будет нести определенный прорыв на Бахмутском направлении.

При этом оккупанты не первый день атакуют Часов Яр и уже потеряли большое количество личного состава, а также техники.

Скриншот: Часов Яр (deepstatemap.live)

"На подходах и на путях к Часовому Яру ей уже уничтожено немалое количество как личного состава, так и их металлолома", - сказал Волошин.

Россия использует наемников для атак на Часов Яр

Спикер "Хортицы" сообщил, что на этом направлении РФ задействовала около 20-25 тысяч оккупантов.

"Это не только профессиональная армия, там и мобилизованные граждане других стран мира. Недавно даже взяли в плен граждан Непала и граждан Шри-Ланки, которые были завербованы российской пропагандой для ведения боевых действий именно на нашей территории", - сказал он.