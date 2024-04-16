Бої за Часів Яр. Чому та як Росія хоче захопити це місто

Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що командування окупаційної армії віддало своїм солдатам наказ захопити до 9 травня Часів Яр на Донеччині. Це невелике місто, що розташоване на захід від Бахмута, де до великої війни проживало менш ніж 20 тисяч людей. Зараз росіяни вже фактично дійшли до нього впритул, наступаючи з трьох сторін.

Чому Росія хоче захопити Часів Яр

Важливість Часового Яру для ворога полягає в кількох факторах. Перший – тут пролягає транспортний вузол, з якого далі відкривається дорога на місто Костянтинівку – частину Слов'янсько-краматорської агломерації. Тобто Часів Яр – це лише проміжна ціль противника. Крім того, з тієї ж Костянтинівки пролягає шлях на Покровськ – ще одну потенційну мішень окупантів в рамках нового літнього наступу.

Карта DeepState

Другий фактор – це особливість географічного розташування Часового Яру. Він знаходиться на пагорбах – на домінуючий висоті. Це, з одного боку, дає переваги в сенсі атак на оточуючі ділянки фронту. З іншого – є справжньою перепоною для наступаючої сторони. До того у східній частині міста – з півночі на південь – проходить канал Сіверський Донець - Донбас, який теж є перешкодою для ворога.

Як наступають окупанти

Чергова активізація росіян поблизу Часового Яру почалась приблизно 4 квітня. На це місто противник веде наступальні дії фактично з трьох сторін: з північного сходу – з боку Богданівки, з південного сходу – зі сторони Іванівського. Там же ворог намагається повернути позиції в Кліщіївці та Андріївці, щоби "прикрити" свій південний фланг.

Карта DeepState

Богданівка зараз або повністю або майже вся окупована. Військові оглядачі стверджують, що Сили оборони вже відійшли звідти, однак наше Міністерство оборони 13 квітня заперечувало цю інформацію. Іванівське теж майже повністю захоплене противником.

Наскільки ризикована ситуація в Часовому Яру

Попри те, що сам Часів Яр – це досить укріплений населений пункт, ситуація там загрозлива. Тактика ворога тут багато в чому схожа на авдіївську операцію: росіяни намагаються продавитись до міста і зі східних окраїн, і з північних, і з південних. Окремі військові оглядачі стверджують, що бої вже ведуться безпосередньо у Часовому Яру – в мікрорайоні Канал, проте офіційного підтвердження цій інформації наразі немає.

Є сумніви, що до 9 травня ворогу вдасться окупувати все місто. Однак з огляду на те, що українська армія потерпає від дефіциту боєприпасів та засобів ППО, росіяни можуть просуватись тут швидше, ніж це було в Бахмуті чи в Авдіївці, вважають аналітики ISW. Навряд чи втрата Часового Яру – це питання трьох з половиною тижнів, однак такий ризик є на найближчі місяці, якщо в українських підрозділів зберігатиметься нестача в озброєнні.