РФ відправила підводний човен на конвой танкера, який намагалися арештувати США, - WSJ

РФ відправила підводний човен для супроводу нафтового танкера, який намагався втекти від конфіскації США. Судно підозрюють у незаконному транспортуванні венесуельської нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За даними джерел видання, танкер, раніше відомий як Bella 1, став об'єктом інтересу американських правоохоронних органів через підозру у зв’язках із "тіньовим флотом" Росії. Коли судно перебувало у міжнародних водах неподалік від Венесуели, США спробували здійснити його юридичне перехоплення.
У відповідь Москва направила в цей район дизель-електричний підводний човен. Військовий корабель РФ виконує роль конвою, демонструючи готовність захищати вантаж силою. Це перший випадок за довгий час, коли Росія використовує субмарини для супроводу комерційних суден у Західній півкулі.
Аналітики WSJ зазначають, що такі дії Кремля мають на меті:
Захистити доходи від нафти - Венесуела залишається ключовим партнером РФ у збуті підсанкційних енергоресурсів.
Створити виклик США - присутність підводного флоту біля американських кордонів є прямим сигналом Вашингтону про розширення зони впливу РФ.
Пентагон наразі офіційно не коментував переміщення російського підводного човна, проте джерела в оборонному відомстві підтверджують, що уважно стежать за ситуацією.
Троє посадовців США підтвердили, що РФ вимагає припинити погоню за танкером. Російське МЗС публічно висловило "занепокоєння" через дії американської сторони.
Нагадаємо, що Дональд Трамп оголосив про введення повної морської блокади для підсанкційних танкерів, які перевозять російську, іранську та венесуельську нафту.
Президент США доручив Міністерству оборони та береговій охороні розробити план перехоплення суден "тіньового флоту" у міжнародних водах. Ця ініціатива спрямована на перекриття тіньових доходів агресорів та посилення глобального санкційного тиску.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що США готували масштабну операцію з перехоплення нафтового танкера в Атлантичному океані. Американська берегова охорона відстежувала судно, яке підозрюють у транспортуванні нафти в інтересах підсанкційних режимів.