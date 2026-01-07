РФ відправила підводний човен на конвой танкера, який намагалися арештувати США, - WSJ

Спроба арешту та російська відповідь

За даними джерел видання, танкер, раніше відомий як Bella 1, став об'єктом інтересу американських правоохоронних органів через підозру у зв’язках із "тіньовим флотом" Росії. Коли судно перебувало у міжнародних водах неподалік від Венесуели, США спробували здійснити його юридичне перехоплення.

У відповідь Москва направила в цей район дизель-електричний підводний човен. Військовий корабель РФ виконує роль конвою, демонструючи готовність захищати вантаж силою. Це перший випадок за довгий час, коли Росія використовує субмарини для супроводу комерційних суден у Західній півкулі.

Геополітичний контекст

Аналітики WSJ зазначають, що такі дії Кремля мають на меті:

Захистити доходи від нафти - Венесуела залишається ключовим партнером РФ у збуті підсанкційних енергоресурсів.

Створити виклик США - присутність підводного флоту біля американських кордонів є прямим сигналом Вашингтону про розширення зони впливу РФ.

Пентагон наразі офіційно не коментував переміщення російського підводного човна, проте джерела в оборонному відомстві підтверджують, що уважно стежать за ситуацією.

Троє посадовців США підтвердили, що РФ вимагає припинити погоню за танкером. Російське МЗС публічно висловило "занепокоєння" через дії американської сторони.