РФ отправила подлодку на конвой танкера, который пытались арестовать США, - WSJ

Попытка ареста и российский ответ

По данным источников издания, танкер, ранее известный как Bella 1, стал объектом интереса американских правоохранительных органов из-за подозрения в связях с "теневым флотом" России. Когда судно находилось в международных водах неподалеку от Венесуэлы, США попытались осуществить его юридический перехват.

В ответ Москва направила в этот район дизель-электрическую подводную лодку. Военный корабль РФ выполняет роль конвоя, демонстрируя готовность защищать груз силой. Это первый случай за долгое время, когда Россия использует субмарины для сопровождения коммерческих судов в Западном полушарии.

Геополитический контекст

Аналитики WSJ отмечают, что такие действия Кремля имеют целью:

Защитить доходы от нефти - Венесуэла остается ключевым партнером РФ в сбыте подсанкционных энергоресурсов.

Создать вызов США - присутствие подводного флота у американских границ является прямым сигналом Вашингтону о расширении зоны влияния РФ.

Пентагон пока официально не комментировал перемещение российской подводной лодки, однако источники в оборонном ведомстве подтверждают, что внимательно следят за ситуацией.

Трое чиновников США подтвердили, что РФ требует прекратить погоню за танкером. Российский МИД публично выразил "обеспокоенность" действиями американской стороны.