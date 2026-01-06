США готуються перехопити танкер в Атлантиці, який Росія просила не чіпати, - CNN

США готуються перехопити нафтовий танкер в Атлантиці, на який Росія вже заявила претензії та просила не чіпати. Це може призвести до напруженості між Вашингтоном і Кремлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Йдеться про танкер, який раніше був відомий як Bella 1. Згідно з відкритими джерелами, на даний момент судно рухається Північною Атлантикою поблизу узбережжя Великої Британії.

Даний танкер перебуває під санкціями США з 2024 року за участь у "тіньовому флоті" суден, що перевозять нелегальну нафту. Спершу він прямував до Венесуели, але минулого місяця змінив курс, щоб уникнути затримання Береговою охороною США.

Відомо, що екіпаж наніс на корпус танкера російський прапор і заявив, що судно перебуває під захистом Росії, після чого воно з’явилося в офіційному реєстрі Росії під новою назвою Marinera.

Москва вже подала офіційний дипломатичний запит із вимогою припинити переслідування танкера, що ускладнює юридичні аспекти його можливого захоплення.

Підготовка до захоплення судна

Для контролю ситуації США перекинули значні військові ресурси до регіону. Літаки-розвідники P-8 ВМС США, що базуються у RAF Mildenhall у Сафолку, останніми днями стежили за танкером, а до Великої Британії прибули транспортні літаки C-17, літаки V-22 Osprey та два гарматні літаки AC-130. Танки повітряного дозаправлення KC-135 патрулюють Північну Атлантику, щоб підтримати операції американських сил.

За даними джерел CNN, для перехоплення Bella 1, ймовірно, доведеться задіяти Сили спеціальних операцій та морську спеціальну команду, здатну висаджуватися на судна, які відмовляються підкорятися.

Раніше 11 грудня США вже застосували такі сили для перехоплення санкціонованого танкера біля Венесуели.

Є побоювання, що операція в Північній Атлантиці може бути ускладнена несприятливими погодними умовами та заявленою Росією юрисдикцією над судном.