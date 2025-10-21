РФ відправила перший вантаж нафти на новий НПЗ у Грузії, - Reuters

Як пише видання, про це свідчать дані системи LSEG з відстеження суден, а також інформація від джерел у галузі.

Поставка відбулася попри те, що Росія та Грузія не підтримують офіційних дипломатичних відносин з 2008 року, коли між країнами стався збройний конфлікт через Південну Осетію та Абхазію. Водночас, на тлі політики правлячої партії "Грузинська мрія", Тбілісі останніми роками посилює економічні контакти з Москвою, тоді як відносини із західними державами погіршуються.

За даними LSEG і трейдерів, 6 жовтня танкер Kayseri доставив 105 340 метричних тонн нафти Siberian Light з російського порту Новоросійськ до терміналу Кулеві. Повідомляється, що Росія намагається розширити напрямки експорту, одночасно долаючи наслідки західних санкцій, запроваджених через війну проти України.

Грузія, зі свого боку, запускаючи перший нафтопереробний завод у країні, прагне скоротити залежність від імпорту пального з Росії, Туреччини, Азербайджану, Румунії та Казахстану. Підприємство розпочало роботу цього місяця з потужністю переробки близько 1,2 млн тонн нафти на рік, або приблизно 24 тисячі барелів на добу.

Згідно з планами, до 2028 року завод збільшить потужності до 4 млн тонн щорічно та забезпечуватиме паливом як внутрішній ринок, так і експортні напрямки.