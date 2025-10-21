РФ отправила первый груз нефти на новый НПЗ в Грузии, - Reuters

Как пишет издание, об этом свидетельствуют данные системы LSEG по отслеживанию судов, а также информация от источников в отрасли.

Поставка состоялась несмотря на то, что Россия и Грузия не поддерживают официальных дипломатических отношений с 2008 года, когда между странами произошел вооруженный конфликт из-за Южной Осетии и Абхазии. В то же время, на фоне политики правящей партии "Грузинская мечта", Тбилиси в последние годы усиливает экономические контакты с Москвой, тогда как отношения с западными государствами ухудшаются.

По данным LSEG и трейдеров, 6 октября танкер Kayseri доставил 105 340 метрических тонн нефти Siberian Light из российского порта Новороссийск в терминал Кулеви. Сообщается, что Россия пытается расширить направления экспорта, одновременно преодолевая последствия западных санкций, введенных из-за войны против Украины.

Грузия, со своей стороны, запуская первый нефтеперерабатывающий завод в стране, стремится сократить зависимость от импорта топлива из России, Турции, Азербайджана, Румынии и Казахстана. Предприятие начало работу в этом месяце с мощностью переработки около 1,2 млн тонн нефти в год, или примерно 24 тысячи баррелей в сутки.

Согласно планам, к 2028 году завод увеличит мощности до 4 млн тонн ежегодно и будет обеспечивать топливом как внутренний рынок, так и экспортные направления.