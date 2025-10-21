РФ отправила первый груз нефти на новый НПЗ в Грузии, - Reuters

Российская "Роснефть" отправила первую партию нефти на новый нефтеперерабатывающий завод "Кулеви" в Грузии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет издание, об этом свидетельствуют данные системы LSEG по отслеживанию судов, а также информация от источников в отрасли.
Поставка состоялась несмотря на то, что Россия и Грузия не поддерживают официальных дипломатических отношений с 2008 года, когда между странами произошел вооруженный конфликт из-за Южной Осетии и Абхазии. В то же время, на фоне политики правящей партии "Грузинская мечта", Тбилиси в последние годы усиливает экономические контакты с Москвой, тогда как отношения с западными государствами ухудшаются.
По данным LSEG и трейдеров, 6 октября танкер Kayseri доставил 105 340 метрических тонн нефти Siberian Light из российского порта Новороссийск в терминал Кулеви. Сообщается, что Россия пытается расширить направления экспорта, одновременно преодолевая последствия западных санкций, введенных из-за войны против Украины.
Грузия, со своей стороны, запуская первый нефтеперерабатывающий завод в стране, стремится сократить зависимость от импорта топлива из России, Турции, Азербайджана, Румынии и Казахстана. Предприятие начало работу в этом месяце с мощностью переработки около 1,2 млн тонн нефти в год, или примерно 24 тысячи баррелей в сутки.
Согласно планам, к 2028 году завод увеличит мощности до 4 млн тонн ежегодно и будет обеспечивать топливом как внутренний рынок, так и экспортные направления.
Стоит напомнить, что президент США Дональд Трамп заявил, что Индия якобы согласилась прекратить закупку нефти у России. Однако в МИД Индии опровергли эту информацию и заявили, что не осведомлены о таком разговоре между лидерами двух стран.
В то же время, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в Вашингтоне ожидают от Японии полного отказа от импорта российских энергоносителей.
Отдельные индийские нефтеперерабатывающие компании планируют постепенно сокращать импорт российской нефти.
Отметим, что мировые цены на нефть выросли на фоне заявлений Белого дома о готовности заключить торговое соглашение с Китаем.