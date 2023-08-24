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РФ відправила в Ліван крадену українську кукурудзу. Київ звернувся до Бейрута

Фото: РФ відправила в Ліван крадену українську кукурудзу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна звернулась до Лівану з проханням заборонити сирійському державному вантажному судну, яке перевозило ймовірно вкрадене українське зерно, пришвартуватися в ліванському порту Тріполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Посольство України закликало владу Лівану не допускати в порти країни суховантаж "Фінікія" (Finikia). Він ходить під прапором Сирії та прямує із Севастополя до ліванського порту Тріполі. Зараз судно проходить уздовж узбережжя Туреччини поблизу грецького острова Родос. 

Як з'ясувало агентство, Київ попередив Бейрут, що на борту "Фінікії" перебувають 6000 тонн кукурудзи, "викраденої зі складів у Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях".

Українська сторона вважає це порушенням міжнародного права. Влада Лівану поки що ніяк не прокоментувала інцидент.

Росія незаконно вивозить українське зерно з окупованих територій

Російські війська, а також пов'язані з ними ділки крадуть агропродукцію на тимчасово окупованих територіях України.

Лише минулого року Росія вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном, а виручені від продажу кошти направила на фінансування війни.

Розслідуючи злочини, СБУ виявила двох "міністрів" в окупованому Криму, які допомагають викрадати українське зерно з тимчасово окупованої території півдня України.

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