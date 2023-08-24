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РФ отправила в Ливан ворованную украинскую кукурузу. Киев обратился в Бейрут

Фото: РФ отправила в Ливан краденую украинскую кукурузу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина обратилась к Ливану с просьбой запретить сирийскому государственному грузовому судну, которое перевозило вероятно украденное украинское зерно, пришвартоваться в ливанском порту Триполи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Посольство Украины призвало власти Ливана не допускать в порты страны сухогруз "Финикия" (Finikia). Он ходит под флагом Сирии и направляется из Севастополя в ливанский порт Триполи. Сейчас судно проходит вдоль побережья Турции вблизи греческого острова Родос. 

Как выяснило агентство, Киев предупредил Бейрут, что на борту "Финикии" находятся 6000 тонн кукурузы, "похищенной со складов в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях".

Украинская сторона считает это нарушением международного права. Власти Ливана пока никак не прокомментировали инцидент.

Россия незаконно вывозит украинское зерно с оккупированных территорий

Российские войска, а также связанные с ними дельцы воруют агропродукцию на временно оккупированных территориях Украины.

Только в прошлом году Россия вывезла из оккупированных регионов Украины десятки судов с зерном, а вырученные от продажи средства направила на финансирование войны.

Расследуя преступления, СБУ обнаружила двух "министров" в оккупированном Крыму, которые помогают угонять украинское зерно с временно оккупированной территории юга Украины.

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