РФ відновлює свої НПЗ: Зеленський готує глобальні рішення

Зеленський вимагає зупинити відновлення нафтопереробки РФ

Глава держави наголосив, що всі процеси, які допомагають рф відновлювати роботу нафтопереробних заводів, мають бути повністю зупинені.

"Ми будемо про це говорити і з українськими послами - глобальна нарада найближчим часом", - сказав Зеленський.

Президент повідомив, що найближчим часом відбудеться глобальна нарада з українськими послами. На ній обговорять конкретні кроки тиску на країну-агресора.

Серед пріоритетів президент виділив два напрямки:

постачання зброї для України;

посилення санкцій проти рф.

Зеленський підкреслив, що очікує реальних результатів по кожному з цих напрямків, а не лише декларативних заяв.