Паливна криза в Росії почала слабшати після зміни фокусу ударів України, - Bloomberg

Останнім часом Україна змістила фокус атак з великих нафтопереробних заводів у Росії на танкери "тіньового флоту". Тому паливна криза у РФ починає потроху послаблюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як повідомляє видання, місцева влада інформує мешканців про покращення доступності палива та стабільніші поставки. Хоча нормування залишається в силі, у деяких районах поступово збільшуються квоти на продаж бензину на автомобіль.

Зазначається, що надійної незалежної статистики, яка б давала змогу оцінити останні заяви російської влади, немає. Однак дані з соціальних мереж дійсно вказують на поліпшення ситуації з постачанням.

Проте доступність палива, як і раніше, різниться залежно від регіону Росії.

Так, станом на 22 липня на 54% заправних станцій у Москві та 61% станцій у Санкт-Петербурзі був доступний хоча б один вид автомобільного палива, однак, наприклад, у таких містах, як Красноярськ і Новосибірськ, ситуація була іншою. Хоча б один вид бензину був доступний лише на трохи більше ніж п’ятій частині всіх станцій.

Хоча атаки протягом останніх двох тижнів тривали, їхні масштаби були меншими, оскільки ціллю були дрібніші нафтопереробні заводи, а наслідки нападів були менш руйнівними, зазначає видання.

Водночас значно зросла кількість ударів по суднах "тіньового флоту" Росії: з 8 по 20 липня було атаковано щонайменше 124 судна, зокрема 89 танкерів.

Науковий співробітник лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі зазначив, що Україна розширює спектр цілей і переключається між ними, "щоб тримати противника в невіданні" щодо того, що вона вразить наступного разу.

Ця стратегія ускладнює Росії розміщення оборонних споруд та нейтралізацію безпілотників і ракет, що наближаються.

Радіти росіянам ще зарано

Виданння зазначає, що хоча постачання палива у РФ відновлюються, дефіцит ще далеко не подолано.

За оцінками EA Analytics, у липні переробка нафти в Росії становитиме в середньому 3,511 млн барелів на добу, що є найнижчим показником з травня 2002 року.

Це більш ніж на третину нижче за сезонну норму для країни, що свідчить про збереження дефіциту нафтопродуктів і зростання цін.

Також регіональна влада Росії закликає мешканців готуватися до подальших труднощів.