РФ відновлює радянську військову базу в Балаклаві у Криму: "АТЕШ" помітили рух

Агенти "АТЕШ" провели детальну розвідку Балаклавської бухти, де виявили підозрілі дії на території забутого військового об’єкта - колишньої підземної бази підводних човнів (об’єкт 825 ГТС).

Після нещодавнього знесення покинутих будинків у прибережній зоні відкрився прямий огляд на вхід у штольню, де за радянських часів здійснювалася погрузка торпед і ракет.

Наразі вхід вільний, а прилегла територія розчищена, що може свідчити про підготовку об’єкта до повторного використання.

Агенти зафіксували зняття бар’єрів і будівельного сміття, відсутність охорони поблизу входу (що може бути тимчасовою маскуванням), а також активність у деяких приміщеннях поруч - частина з них можливо законсервована, але не покинута.

Фото: "АТЕШ" зафіксували рух на підземній базі в Балаклаві в Криму (t.me/atesh_ua)

За інформацією "АТЕШ", об’єкт може слугувати укриттям для зберігання боєприпасів або швидкої перекидання морських дронів, а також як захищений командний пункт.

Координати об’єкта: 44.50346, 33.59788.

"АТЕШ" продовжує стеження за військовою інфраструктурою на окупованих територіях Криму.

Будь-які спроби окупантів використовувати старі радянські споруди в сучасних умовах не залишаться без уваги.