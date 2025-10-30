РФ відновила польоти до своєї авіабази у Сирії після піврічної перерви, - Bloomberg

Росія відновила військові рейси на свою авіабазу Хмеймім у Сирії після майже піврічної перерви, оскільки країни працюють над відновленням відносин після повалення Башара Асада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними сервісу відстеження польотів Flightradar24, щонайменше два російські військові літаки здійснили рейси до сирійського портового міста Латакія, де розташована авіабаза Хмеймім.
26 жовтня російський військовий транспортний літак Іл-62М прилетів із Лівії до Латакії, а потім попрямував у Підмосков'я.
З 24 по 29 жовтня важкий вантажний літак Ан-124-100 "Руслан" тричі виконував рейси на авіабазу.
Джерело Bloomberg, близьке до Кремля, підтвердило, що Росія відновлює авіасполучення з Сирією.
Агентствомнагадує, що Москва використовує свої бази в Сирії для проєкції військової сили на Близькому Сході та в Африці.
Крім авіабази під Латакією, що є ключовим логістичним вузлом для операцій РФ у регіоні, Росія також має військово-морську базу в порту Тартус - своє єдине стратегічне укріплення в Середземному морі.
Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше заявляв, що російський диктатор Володимир Путін обговорював з сирійським лідером майбутнє російських баз під час їхньої зустрічі у Москві два тижні тому.
За даними джерел, навіть якщо Росії вдасться зберегти військову присутність у Сирії, її масштаби будуть суттєво меншими, ніж до падіння режиму Асада.
Bloomberg також нагадує, що наразі у Москві перебуває делегація сирійського МЗС, яка працює над відновленням роботи посольства країни. Зокрема, установа готується відновити консульські та адміністративні послуги для сирійських громадян.
Нагадаємо, Росія підтримувала режим Башара Асада під час громадянської війни в Сирії. Саме за його правління Москва розмістила в країні свої військові контингенти - на базах у Тартусі та Хмеймімі, де з 2015 року перебувають тисячі російських військових.
Два основні об’єкти - військово-морська база в Тартусі та авіабаза Хмеймім поблизу Латакії - залишаються ключовими елементами впливу Росії на Близькому Сході.
У 2017 році Москва та Дамаск підписали угоду про використання цих баз строком на 49 років - до 2066 року.
Однак після зміни влади в Сирії питання щодо подальшої долі двох російських військових баз у Сирії залишається невирішеним, попри нещодавній візит сирійського лідера Ахмеда аш-Шаара та пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про "поглиблення дружби".