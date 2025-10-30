UA

РФ відновила польоти до своєї авіабази у Сирії після піврічної перерви, - Bloomberg

Фото: російський літак Іл-62М (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Росія відновила військові рейси на свою авіабазу Хмеймім у Сирії після майже піврічної перерви, оскільки країни працюють над відновленням відносин після повалення Башара Асада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними сервісу відстеження польотів Flightradar24, щонайменше два російські військові літаки здійснили рейси до сирійського портового міста Латакія, де розташована авіабаза Хмеймім.

  • 26 жовтня російський військовий транспортний літак Іл-62М прилетів із Лівії до Латакії, а потім попрямував у Підмосков'я.

  • З 24 по 29 жовтня важкий вантажний літак Ан-124-100 "Руслан" тричі виконував рейси на авіабазу.

Джерело Bloomberg, близьке до Кремля, підтвердило, що Росія відновлює авіасполучення з Сирією.

Агентствомнагадує, що Москва використовує свої бази в Сирії для проєкції військової сили на Близькому Сході та в Африці.

Крім авіабази під Латакією, що є ключовим логістичним вузлом для операцій РФ у регіоні, Росія також має військово-морську базу в порту Тартус - своє єдине стратегічне укріплення в Середземному морі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше заявляв, що російський диктатор Володимир Путін обговорював з сирійським лідером майбутнє російських баз під час їхньої зустрічі у Москві два тижні тому.

За даними джерел, навіть якщо Росії вдасться зберегти військову присутність у Сирії, її масштаби будуть суттєво меншими, ніж до падіння режиму Асада.

 Bloomberg також нагадує, що наразі у Москві перебуває делегація сирійського МЗС, яка працює над відновленням роботи посольства країни. Зокрема, установа готується відновити консульські та адміністративні послуги для сирійських громадян.

Російські бази в Сирії

Нагадаємо, Росія підтримувала режим Башара Асада під час громадянської війни в Сирії. Саме за його правління Москва розмістила в країні свої військові контингенти - на базах у Тартусі та Хмеймімі, де з 2015 року перебувають тисячі російських військових.

Два основні об’єкти - військово-морська база в Тартусі та авіабаза Хмеймім поблизу Латакії - залишаються ключовими елементами впливу Росії на Близькому Сході.

У 2017 році Москва та Дамаск підписали угоду про використання цих баз строком на 49 років - до 2066 року.

Однак після зміни влади в Сирії питання щодо подальшої долі двох російських військових баз у Сирії залишається невирішеним, попри нещодавній візит сирійського лідера Ахмеда аш-Шаара та пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про "поглиблення дружби".

