РФ возобновила полеты к своей авиабазе в Сирии после полугодового перерыва, - Bloomberg

Россия возобновила военные рейсы на свою авиабазу Хмеймим в Сирии после почти полугодового перерыва, поскольку страны работают над восстановлением отношений после свержения Башара Асада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным сервиса отслеживания полетов Flightradar24, по меньшей мере два российских военных самолета совершили рейсы в сирийский портовый город Латакия, где расположена авиабаза Хмеймим.
26 октября российский военный транспортный самолет Ил-62М прилетел из Ливии в Латакию, а затем направился в Подмосковье.
С 24 по 29 октября тяжелый грузовой самолет Ан-124-100 "Руслан" трижды выполнял рейсы на авиабазу.
Источник Bloomberg, близкий к Кремлю, подтвердил, что Россия возобновляет авиасообщение с Сирией.
Агентство напоминает, что Москва использует свои базы в Сирии для проекции военной силы на Ближнем Востоке и в Африке.
Кроме авиабазы под Латакией, которая является ключевым логистическим узлом для операций РФ в регионе, Россия также имеет военно-морскую базу в порту Тартус - свое единственное стратегическое укрепление в Средиземном море.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что российский диктатор Владимир Путин обсуждал с сирийским лидером будущее российских баз во время их встречи в Москве две недели назад.
По данным источников, даже если России удастся сохранить военное присутствие в Сирии, его масштабы будут существенно меньше, чем до падения режима Асада.
Bloomberg также напоминает, что сейчас в Москве находится делегация сирийского МИД, которая работает над восстановлением работы посольства страны. В частности, учреждение готовится восстановить консульские и административные услуги для сирийских граждан.
Напомним, Россия поддерживала режим Башара Асада во время гражданской войны в Сирии. Именно при его правлении Москва разместила в стране свои военные контингенты - на базах в Тартусе и Хмеймиме, где с 2015 года находятся тысячи российских военных.
Два основных объекта - военно-морская база в Тартусе и авиабаза Хмеймим вблизи Латакии - остаются ключевыми элементами влияния России на Ближнем Востоке.
В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение об использовании этих баз сроком на 49 лет - до 2066 года.
Однако после смены власти в Сирии вопрос о дальнейшей судьбе двух российских военных баз в Сирии остается нерешенным, несмотря на недавний визит сирийского лидера Ахмеда аш-Шаара и предложение российского диктатора Владимира Путина об "углублении дружбы".