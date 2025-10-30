РФ возобновила полеты к своей авиабазе в Сирии после полугодового перерыва, - Bloomberg

По данным сервиса отслеживания полетов Flightradar24, по меньшей мере два российских военных самолета совершили рейсы в сирийский портовый город Латакия, где расположена авиабаза Хмеймим.

26 октября российский военный транспортный самолет Ил-62М прилетел из Ливии в Латакию, а затем направился в Подмосковье.

С 24 по 29 октября тяжелый грузовой самолет Ан-124-100 "Руслан" трижды выполнял рейсы на авиабазу.

Источник Bloomberg, близкий к Кремлю, подтвердил, что Россия возобновляет авиасообщение с Сирией.

Агентство напоминает, что Москва использует свои базы в Сирии для проекции военной силы на Ближнем Востоке и в Африке.

Кроме авиабазы под Латакией, которая является ключевым логистическим узлом для операций РФ в регионе, Россия также имеет военно-морскую базу в порту Тартус - свое единственное стратегическое укрепление в Средиземном море.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что российский диктатор Владимир Путин обсуждал с сирийским лидером будущее российских баз во время их встречи в Москве две недели назад.

По данным источников, даже если России удастся сохранить военное присутствие в Сирии, его масштабы будут существенно меньше, чем до падения режима Асада.

Bloomberg также напоминает, что сейчас в Москве находится делегация сирийского МИД, которая работает над восстановлением работы посольства страны. В частности, учреждение готовится восстановить консульские и административные услуги для сирийских граждан.