Путін не зміг домовитися з лідером Сирії щодо ключового до себе питання

Питання щодо подальшої долі двох російських військових баз у Сирії залишається невирішеним, попри нещодавній візит сирійського лідера Ахмеда аш-Шаара та пропозицію Володимира Путіна про "поглиблення дружби".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Сирії Асаада аш-Шибані, якого цитує Asharq Al-Awsat.

Усі домовленості з Росією, укладені за попереднього режиму, наразі призупинені та вважаються неприйнятними, нових угод поки що не досягнуто.

Як зазначив міністр закордонних справ Сирії, під час візиту до Москви Ахмед аш-Шаара обговорив питання подальшої долі колишнього президента Башара Асада, який після повалення втік до Росії, а також можливі напрями співпраці у разі врегулювання розбіжностей.

За словами глави МЗС, відносини з Москвою мають будуватися в інтересах сирійського народу, і влада країни не має наміру йти на поступки, які могли б обмежити його права.

Зміна режиму в Сирії

Нагадаємо, Ахмед аш-Шараа був лідером угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", яке діяло на півночі Сирії. Після тривалих бойових дій і падіння режиму диктатора Башара Асада у 2024 році він очолив перехідну адміністрацію країни.

Міжнародна коаліція, зокрема Туреччина та Катар, підтримала його кандидатуру як компромісну фігуру для стабілізації Сирії.

На початку 2025 року аш-Шараа офіційно став президентом перехідного уряду. Його основною метою стало припинення війни, створення нової конституції та підготовка до демократичних виборів.

Російські бази в Сирії

Росія підтримувала режим Башара Асада під час громадянської війни в Сирії. Саме за його правління Москва розмістила в країні свої військові контингенти - на базах у Тартусі та Хмеймімі, де з 2015 року перебувають тисячі російських військових.

Два основні об’єкти - військово-морська база в Тартусі та авіабаза Хмеймім поблизу Латакії - залишаються ключовими елементами впливу Росії на Близькому Сході. У 2017 році Москва та Дамаск підписали угоду про використання цих баз строком на 49 років - до 2066 року.

Однак після зміни влади в Сирії майбутнє цих баз виглядає невизначеним. Аналітики зазначають, що збереження військової присутності може стати для Кремля останньою можливістю утримати бодай частину впливу в регіоні, який поступово переходить під контроль інших гравців.