ua en ru
Нд, 19 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Путін не зміг домовитися з лідером Сирії щодо ключового до себе питання

Україна, Неділя 19 жовтня 2025 22:49
UA EN RU
Путін не зміг домовитися з лідером Сирії щодо ключового до себе питання Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Питання щодо подальшої долі двох російських військових баз у Сирії залишається невирішеним, попри нещодавній візит сирійського лідера Ахмеда аш-Шаара та пропозицію Володимира Путіна про "поглиблення дружби".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Сирії Асаада аш-Шибані, якого цитує Asharq Al-Awsat.

Усі домовленості з Росією, укладені за попереднього режиму, наразі призупинені та вважаються неприйнятними, нових угод поки що не досягнуто.

Як зазначив міністр закордонних справ Сирії, під час візиту до Москви Ахмед аш-Шаара обговорив питання подальшої долі колишнього президента Башара Асада, який після повалення втік до Росії, а також можливі напрями співпраці у разі врегулювання розбіжностей.

За словами глави МЗС, відносини з Москвою мають будуватися в інтересах сирійського народу, і влада країни не має наміру йти на поступки, які могли б обмежити його права.

Зміна режиму в Сирії

Нагадаємо, Ахмед аш-Шараа був лідером угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", яке діяло на півночі Сирії. Після тривалих бойових дій і падіння режиму диктатора Башара Асада у 2024 році він очолив перехідну адміністрацію країни.

Міжнародна коаліція, зокрема Туреччина та Катар, підтримала його кандидатуру як компромісну фігуру для стабілізації Сирії.

На початку 2025 року аш-Шараа офіційно став президентом перехідного уряду. Його основною метою стало припинення війни, створення нової конституції та підготовка до демократичних виборів.

Російські бази в Сирії

Росія підтримувала режим Башара Асада під час громадянської війни в Сирії. Саме за його правління Москва розмістила в країні свої військові контингенти - на базах у Тартусі та Хмеймімі, де з 2015 року перебувають тисячі російських військових.

Два основні об’єкти - військово-морська база в Тартусі та авіабаза Хмеймім поблизу Латакії - залишаються ключовими елементами впливу Росії на Близькому Сході. У 2017 році Москва та Дамаск підписали угоду про використання цих баз строком на 49 років - до 2066 року.

Однак після зміни влади в Сирії майбутнє цих баз виглядає невизначеним. Аналітики зазначають, що збереження військової присутності може стати для Кремля останньою можливістю утримати бодай частину впливу в регіоні, який поступово переходить під контроль інших гравців.

Після зміни влади президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Сирії, які діяли щодо країни починаючи з 2004 року.

Також відомо, що Україна і Сирія підписали комюніке про відновлення дипломатичних відносин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Сирії
Новини
У Парижі пограбували Лувр
У Парижі пограбували Лувр
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів