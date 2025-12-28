РФ відновила атаки біля Антонівського мосту: зведення Генштабу за добу

Станом на 22:00 неділі, 28 грудня, на фронті відбулося 186 бойових зіткнень. Найгарячішим напрямком залишається Покровський, при цьому окупанти відновили штурми біля Антонівського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби РФ завдала 38 авіаударів, скинувши 102 керовані авіабомби. Також загарбники атакували із застосуванням 2780 дронів-камікадзе та 2539 разів обстрілювали позиції ЗСУ та населені пункти.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки окупантів. Крім того, росіяни здійснили 97 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти ворог сім разів атакували позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки й Ізбицького.

На Куп’янському напрямку ворог штурмував тричі у бік Куп’янська, Піщаного та Малої Шапківки. Одне боєзіткнення триває досі.

На Лиманському напрямку росіяни 14 разів атакували позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Мирне та у бік населених пунктів Лиман, Закітне, Дружелюбівка, Діброва, Озерне й Дробишеве. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив чотири атаки в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили одну атаку в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку окупанти 25 разів атакували позиції Сил оборони у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка, Клебан-Бик та у бік Софіївки, Степанівки, Берестка.

На Покровському напрямку росіяни 45 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка, Вільне. Дотепер тривають два боєзіткнення.

Протягом доби на цьому напрямку знешкоджено 146 окупантів, з яких 100 - безповоротно. Також українські воїни знищили дві одиниці автомобільного транспорту, 14 безпілотників, дві одиниці спецтехніки, уразили дві одиниці автомобільної техніки, пункт управління БпЛА і три укриття для особового складу ворога.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили 19 ворожих атак поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Рибне, Олександроград та у бік населених пунктів Іскра, Хороше, Нове Запоріжжя, Іванівка, Соснівка. Крім того, РФ завдала авіаудару по Великомихайлівці.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 17 ворожих атак в районах Гуляйполя, Солодкого, Дорожнянки, Білогір’я та в бік Варварівки. Досі тривають два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак окупантів в районі Щербаків, Малої Токмачки, Степового, Плавнів та у бік Новоандріївки та Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три атаки в районі Антонівського мосту.