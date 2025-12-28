ua en ru
Нд, 28 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ відновила атаки біля Антонівського мосту: зведення Генштабу за добу

Україна, Неділя 28 грудня 2025 23:10
UA EN RU
РФ відновила атаки біля Антонівського мосту: зведення Генштабу за добу Фото: Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті 28 грудня (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Станом на 22:00 неділі, 28 грудня, на фронті відбулося 186 бойових зіткнень. Найгарячішим напрямком залишається Покровський, при цьому окупанти відновили штурми біля Антонівського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби РФ завдала 38 авіаударів, скинувши 102 керовані авіабомби. Також загарбники атакували із застосуванням 2780 дронів-камікадзе та 2539 разів обстрілювали позиції ЗСУ та населені пункти.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки окупантів. Крім того, росіяни здійснили 97 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти ворог сім разів атакували позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки й Ізбицького.

На Куп’янському напрямку ворог штурмував тричі у бік Куп’янська, Піщаного та Малої Шапківки. Одне боєзіткнення триває досі.

На Лиманському напрямку росіяни 14 разів атакували позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Мирне та у бік населених пунктів Лиман, Закітне, Дружелюбівка, Діброва, Озерне й Дробишеве. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив чотири атаки в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили одну атаку в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку окупанти 25 разів атакували позиції Сил оборони у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка, Клебан-Бик та у бік Софіївки, Степанівки, Берестка.

На Покровському напрямку росіяни 45 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка, Вільне. Дотепер тривають два боєзіткнення.

Протягом доби на цьому напрямку знешкоджено 146 окупантів, з яких 100 - безповоротно. Також українські воїни знищили дві одиниці автомобільного транспорту, 14 безпілотників, дві одиниці спецтехніки, уразили дві одиниці автомобільної техніки, пункт управління БпЛА і три укриття для особового складу ворога.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили 19 ворожих атак поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Рибне, Олександроград та у бік населених пунктів Іскра, Хороше, Нове Запоріжжя, Іванівка, Соснівка. Крім того, РФ завдала авіаудару по Великомихайлівці.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 17 ворожих атак в районах Гуляйполя, Солодкого, Дорожнянки, Білогір’я та в бік Варварівки. Досі тривають два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак окупантів в районі Щербаків, Малої Токмачки, Степового, Плавнів та у бік Новоандріївки та Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три атаки в районі Антонівського мосту.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 204 510 військових. Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Покровськ Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Трамп анонсував дзвінок Путіну після зустрічі з Зеленським та зробив заяву про мирну угоду
Трамп анонсував дзвінок Путіну після зустрічі з Зеленським та зробив заяву про мирну угоду
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну