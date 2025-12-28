РФ возобновила атаки возле Антоновского моста: сводка Генштаба за сутки

По состоянию на 22:00 воскресенья, 28 декабря, на фронте произошло 186 боевых столкновений. Самым горячим направлением остается Покровское, при этом оккупанты возобновили штурмы возле Антоновского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

В течение суток РФ нанесла 38 авиаударов, сбросив 102 управляемые авиабомбы. Также захватчики атаковали с применением 2780 дронов-камикадзе и 2539 раз обстреливали позиции ВСУ и населенные пункты.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки оккупантов. Кроме того, россияне совершили 97 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты враг семь раз атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Старица, Прилипка и в сторону Григорьевки и Избицкого.

На Купянском направлении враг штурмовал трижды в сторону Купянска, Песчаного и Малой Шапковки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении россияне 14 раз атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Новоселовка, Заречное, Мирное и в сторону населенных пунктов Лиман, Закитное, Дружелюбовка, Диброва, Озерное и Дробышево. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Славянском направлении враг совершил четыре атаки в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении ВСУ отбили одну атаку в районе Миньковки.

На Константиновском направлении оккупанты 25 раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка, Клебан-Бык и в сторону Софиевки, Степановки, Берестка.

На Покровском направлении россияне 45 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономичное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Новое Шахово, Родинское, Сергеевка, Вольное. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

В течение суток на этом направлении обезврежено 146 оккупантов, из которых 100 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили две единицы автомобильного транспорта, 14 беспилотников, две единицы спецтехники, поразили две единицы автомобильной техники, пункт управления БпЛА и три укрытия для личного состава врага.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 19 вражеских атак вблизи населенных пунктов Ялта, Вишневое, Рыбное, Александроград и в сторону населенных пунктов Искра, Хорошее, Новое Запорожье, Ивановка, Сосновка. Кроме того, РФ нанесла авиаудар по Великомихайловке.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 17 вражеских атак в районах Гуляйполя, Сладкого, Дорожнянки, Белогорья и в сторону Варваровки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Ореховском направлении украинские воины отбили девять атак оккупантов в районе Щербаков, Малой Токмачки, Степного, Плавней и в сторону Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении враг совершил три атаки в районе Антоновского моста.