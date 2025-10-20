РФ у відносинах з Європою використовує гібридний підхід: подробиці від ГУР

"Якщо говорити про економіку РФ, це вже підтверджений факт, вона зараз знаходиться в стані рецесії. У будь‑якому випадку, понад 40% федерального бюджету йде, по суті, на оборону, на війну", - заявив Скібіцький.

Він також зазначив, що РФ активно проводить реформування військових сил. Програма озброєнь, яка зараз розробляється в період до 2036 року, чітко свідчить про те, що Росія активно готується до можливого воєнного конфлікту з Європою. Насамперед з НАТО.

"Це не просто наша оцінка військового розвитку, це підтверджено тими документами, які ми маємо на сьогодні. Міністр оборони РФ, коли в червні представляв концепцію озброєнь до 2036 року, першим пунктом чітко визначив, що ця концепція призначена для підготовки армії РФ до ведення війни проти НАТО до 2030 року", - додав заступник начальника ГУР МО України.

За його словами, сьогодні можна побачити дуже потужний гібридний підхід РФ щодо Європи. Це не тільки дрони, які з’являються сьогодні над багатьма країнами ЄС. Це кібератаки, це підтримка проросійських сил або ультраправих організацій, які підтримують політику Росії.

"Сьогодні Росія намагається протестувати реакцію Європи, визначити для себе "червону" лінію подальших дій. І головне – вона не зупиниться на цих амбітних імперських планах, які були озвучені (російським диктатором Володимиром - ред.) Путіним і керівництвом РФ, починаючи з 2007-2008 року", - підсумував Скібіцький.

Він також додав, що сьогодні ми бачимо результати тих планів, які для себе побудував режим Путіна ще з того часу.