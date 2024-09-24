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РФ відмовляється евакуювати своє населення з Курської області, - речник комендатури ЗСУ

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація відмовляється допомагати своїм жителям, які залишились у Курській області. Через це останні звертаються по допомогу до комендатури Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника комендатури Збройних сил України (ЗСУ) в Суджі Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону.

"До нас телефонує дуже багато зараз родичів з різних куточків - і з Росії, і з Білорусі, і з Франції, і з Польщі, чиї родичі залишилися на цій території. Вони зверталися в усі можливі інстанції в російській федерації, але отримали відмову", - розповів Дмитрашківський. 

Він додав, що, за словами однією з жінок, в російських інстанціях їй заявили, що проблеми тих, хто перебуває підконтрольній українським воїнам території Курської області - їх не обходять. 

"Нещодавно зателефонувала жінка з Білорусі, яка повідомила, що їй сказали, що люди, які залишились на тій ділянці території Росії, яку контролюють Збройні Сили, - це не їхні проблеми, і займатися евакуацією вони не будуть", - розповів речник. 

Бої у Курській області 

Як відомо, наступ ЗСУ в Курській області триває вже півтора місяця, і українські війська впевнено рухаються вперед, взявши під контроль більше ста населених пунктів.

За інформацією РБК-Україна, російський диктатор Володимир Путін наказав військовому та політичному керівництву звільнити Курську область до 1 жовтня. Вже 12 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія розпочала контратаку на території регіону

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