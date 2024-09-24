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РФ отказывается эвакуировать свое население из Курской области, - спикер комендатуры ВСУ

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация отказывается помогать своим жителям, которые остались в Курской области. Поэтому последние обращаются за помощью в комендатуру Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера комендатуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже Алексея Дмитрашкивского в эфире телемарафона.

"К нам звонит очень много сейчас родственников из разных уголков - и из России, и из Беларуси, и из Франции, и из Польши, чьи родственники остались на этой территории. Они обращались во все возможные инстанции в российской федерации, но получили отказ", - рассказал Дмитрашковский. 

Он добавил, что, по словам одной из женщин, в российских инстанциях ей заявили, что проблемы тех, кто находится на подконтрольной украинским воинам территории Курской области - их не касаются. 

"Недавно позвонила женщина из Беларуси, которая сообщила, что ей сказали, что люди, которые остались на том участке территории России, которую контролируют Вооруженные Силы, - это не их проблемы, и заниматься эвакуацией они не будут", - рассказал спикер. 

Бои в Курской области

Как известно, наступление ВСУ в Курской области длится уже полтора месяца, и украинские войска уверенно двигаются вперед, взяв под контроль более ста населенных пунктов.

По информации РБК-Украина, российский диктатор Владимир Путин приказал военному и политическому руководству освободить Курскую область до 1 октября. Уже 12 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия начала контратаку на территории региона.

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